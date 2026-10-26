„Reghe ne-a dat viața” Secretul din spatele renașterii FCSB: „Era clar că vom fi fresh cu Rapid”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

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Reghecampf se află la al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor, iar FCSB traversează o perioadă excelentă, cu trei victorii din tot atâtea meciuri disputate de la instalarea tehnicianului: 1-0 cu Oțelul, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid.

Mihai Stoica: „Reghecamf ne-a dat viață”

Oficialul roș-albaștrilor susține că venirea lui Reghecampf a schimbat fața echipei.

„Reghe ne-a dat viață tuturor, și celor din staff. De la primele antrenamente, ne-a arătat un alt Laurențiu Reghecampf: matur, echilibrat.

Antrenamentele pe care le-a făcut și ni le-a explicat în detaliu. Era clar că, înainte de meciurile cu Oțelul și Voluntari, nu vom fi atât de bine din punct de vedere fizic.

Înainte de meciul cu Galați a fost o perioadă lungă, dar, înainte de meciul cu Voluntari, au fost zile cu două antrenamente și cantonament. Ce am văzut săptămâna asta (n.r. trecută) era clar că vom fi fresh cu Rapid.

Echipa asta a pierdut cu 0-5 în fața Craiovei acum o lună, iar acum a bătut Rapid cu 4-1”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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