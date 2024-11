Mihai Stoica (59 de ani) a reacționat după ce Ovidiu Hațegan (44 de ani) a vorbit despre motivele retragerii sale din arbitraj.

De profesie medic, Hațegan va continua să arbitreze doar din camera VAR și candidează în prezent pentru un loc în Parlamentul României.

În urmă cu o etapă, Mihai Stoica s-a declarat nemulțumit de delegarea lui Hațegan în camera VAR pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB, încheiat 1-1.

Ovidiu Hațegan, motivele din spatele retragerii

Într-un podcast electoral realizat de criticarad.ro, Hațegan și-a motivat decizia susținând că profesia nu îi mai aducea satisfacția de altă dată.

„ Pur și simplu mi-a dispărut plăcerea de a arbitra. Un lucru extrem, extrem de ciudat, care nu aș fi crezut că o mi se întâmple vreodată.

Am avut la dispoziție 5 săptămâni să mă gândesc până s-a dat lista FIFA pentru anul următor și nici un moment nu mi-a trecut prin minte să-mi schimb această decizie. Și atunci am realizat că am luat decizia cea mai bună.

Acum am timp, stau mai mult timp cu familia, lucruri importante.”, a declarat arbitrul.

Mihai Stoica a reacționat după declarațiile lui Hațegan

Managerul de la FCSB l-a ironizat pe arbitrul de care s-a declarat nemulțumit în urmă cu o etapă.

Dacă tot s-a plictisit Haţegan şi nu mai simte nimic, nu s-ar plictisi şi de VAR? Tare mult mi-ar plăcea să se plictisească şi de VAR Mihai Stoica la Prima Sport

Delegarea lui Hațegan în camera VAR pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB, 1-1, disputat în etapa #15 a Ligii 1 a stârnit controverse, ținând cont că acesta candidează pentru un loc în Parlamentul României.

După meci, Mihai Stoica a reacționat și a comentat delegarea:

„Mă deranjează că Haţegan poate face orice, iar eu l-aş ruga respectuos să se delimiteze cumva, că nu e normal să facă legi în România şi să arbitreze.

Nu spun că e ceva interzis, dar nu mi se pare normal ca un parlamentar să arbitreze, că e o chestie... implicare politică!

Eşti un candidat care te lupţi cu contracandidaţi cu năzuinţe politice, nu poţi să fii obiectiv”, a mai declarat Stoica, pentru sursa citată.