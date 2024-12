Mircea Lucescu (79 de ani) este la al doilea mandat pe banca echipei naționale și a căutat să-și impună până acum stilul de lucru care l-a consacrat.

Printre numeroasele schimbări pe care le-a făcut, selecționerul spune că a renunțat la regulamentul de ordine interioară impus de Edi Iordănescu.

Fostul selecționer al echipei naționale implementase un regulament de ordine interioară care presupunea sancțiuni financiare pentru nerespectarea oricărui punct impus de către acesta.

Mircea Lucescu: „Când se repetă lucrurile, nu are ce să mai caute acolo”

„Il Luce” nu a fost de acord cu acel regulament și a încercat să-și impună din start propria filosofie, care l-a consacrat de mult și care se bazează pe disciplină și respect.

„Ei, de exemplu, aveau un regulament de comportament. Cu pedepse financiare... Eu am renunțat complet la el. Eu n-am nevoie de asta. Eu n-am făcut niciodată asta. Eu am vorbit cu ei.

Niciodată n-am avut. Disciplină, nu doar în sensul cazon. Disciplina este determinată de ceea ce îți dorești. Nu poți să spui că nu vine unul la masă și să lase refacerea care e mai importantă decât asta... Nu e o disciplină impusă. Le-am spus totdeauna.

Libertatea voastră, modul vostru de comportament, depinde de libertatea celorlalți. Nu aveți voie să treceți peste o anumită linie. Adică să faci o chestie care influențează viața unui jucător, familia lui, contractul lui, situația...

Tu faci o chestie și plătesc toți ceilalți. Când se întâmplă lucrul ăsta, acel jucător nu are de ce să mai... Când se repetă lucrurile, nu are ce să mai caute acolo! Pentru că e foarte important să respecți grupul ca atare și viața lor. Deci ăsta e tipul de disciplină”, a spus Mircea Lucescu pentru gsp.ro.

6 victorii din tot atâtea meciuri posibile a obținut Mircea Lucescu de la preluarea echipei naționale

Mircea Lucescu: „Am aflat că-și trăsese niște vin în cameră”

Selecționerul naționalei a dezvăluit și un exemplu mai vechi în care și-a impus filosofia și respectul, dar tot fără a apela la sancțiuni financiare.

„Nici măcar lui Dumitrache, când l-am prins cu un pahar când eram antrenor-jucător. Îl luasem de la Știința Petroșani, Divizia C, era acolo.

L-am luat la Hunedoara și el a crezut că tot așa trebuia, comportamentul să fie ca atunci când era colegul meu de cameră. Că a stat foarte mult coleg de cameră cu mine. Și i-am explicat cum să se comporte.

Ne-am dus la o pregătire, eram pe la Mărul Roșu, nu știu pe unde, eram prin Banat și le dădeam câte un pahar de vin roșu la masă. Până la urmă, am aflat că-și trăsese în cameră niște vin roșu.

I-am strâns pe toți, i-am dus în camera aia, am arătat unde am găsit sub saltea, am luat, am aruncat-o pe geam și am zis că asta să fie ultima dată când se întâmplă”, mai spus Lucescu în interviu.