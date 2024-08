Mircea Lucescu (79 de ani) e în aceste momente la sediul Federației Române de Fotbal, unde discută cu Răzvan Burleanu.

Il Luce urmează să dea un răspuns, dacă acceptă sau nu să preia echipa națională.

Lucescu a fost a doua variantă a Federației Române de Fotbal, după refuzul lui Gheorghe Hagi (59 de ani).

Naționala României a rămas fără selecționer imediat după EURO 2024. Edward Iordănescu a decis să nu își mai prelungească înțelegerea cu Federația, deoarece simțea nevoia să ia o pauză și să-și petreacă mai mult timp cu familia.

„Il Luce”, la FRF. Ultimele negocieri pentru preluarea naționalei

La scurt timp după refuzul lui Gheorghe Hagi, oficialii FRF s-au orientat rapid și au decis să-l contacteze pe Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu nu a mai antrenat din noiembrie 2023, ultima echipă fiind Dynamo Kiev, formație cu care a cucerit titlul, Cupa și Supercupa în Ucraina.

Astăzi, reputatul antrenor discută detaliile cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru preluarea naționalei. Urmează să dea răspunsul final.

Gheorghe Hagi a refuzat „naționala”!

Gheorghe Hagi a fost prima opțiune a Federației Române de Fotbal pentru a prelua postul de selecționer, însă acesta a refuzat pentru a doua oară această oportunitate, deși își dorea mai mult ca niciodată să preia echipa națională.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, singurul motiv pentru care „Regele” a refuzat oferta lui Răzvan Burleanu a fost lipsa unei variante de încredere care să se ocupe în continuare de tot proiectul pe care îl are la Farul: echipa de seniori, dar mai ales baza, plus Academia de Fotbal.

Lucescu vrea: „Cred că se pot realiza lucruri bune”

Il Luce, 79 de ani, a dialogat miercuri cu GOLAZO.ro și a spus că se simte mai motivat și mai pasionat ca niciodată, dar încă nu era convins 100% să accepte la acel moment.

„Ar fi așa ceva… Ceva frumos, să mă întorc după 43 de ani. Cred că ar fi record mondial. Chiar, a mai făcut cineva așa ceva? Nu cred, ar fi un record. S-ar închide frumos cercul carierei mele. Dar, să vedem.

Mental, dacă acești jucători sunt bine pregătiți înaintea meciurilor, prin discuții, cred că se pot realiza lucruri bune.

Până la urmă, nu ai la dispoziție jucătorii ca la o echipă de club, trebuie să faci exact ce trebuie în acele 4-5 zile cât îi ai sub comandă. Am văzut naționala și la Euro, aș ști ce am de făcut”, a spus Lucescu pentru GOLAZO.ro pe 31 iulie.

Mihai Stoichiță, ultimele detalii despre negocierile cu Mircea Lucescu

După ce a fost surprins alături de Mircea Lucescu la meciul Dinamo-Gloria Buzău, Mihai Stoichiță a oferit ultimele detalii cu privire la negocierile dintre FRF și „Il Luce”.

Acesta este convins că Lucescu poate califica România la Campionatul Mondial, după o pauză de 32 de ani.

„Am fost de mai multe ori cu Mircea Lucescu la meciuri în ultima vreme. Nu numai cu el, ci și cu Anghel Iordănescu.

Nu știu dacă Mircea Lucescu este noul selecționer . Mai avem de așteptat. Nu pot să vă spun nimic acum.

Cât de mari sunt șansele? Aveți răbdare, o să vedem săptămâna viitoare.

Cum să n-am încredere în varianta Mircea Lucescu? Eu am avut întotdeauna încredere în selecționeri. Aștept să vină și să discute ” a spus Stoichiță la finalul meciului dintre Dinamo și Gloria Buzău.

„Sunt sigur că poate!”

Întrebat dacă Mircea Lucescu poate duce naționala României la Campionatul Mondial din 2026, directorul tehnic al FRF a răspuns: „Trebuie să ai și șansă, sunt multe lucruri. Să dea Dumnezeu, dar sunt sigur că poate!”.

Mircea Lucescu 2.0, după 43 de ani

În vârstă de 79 de ani, Mircea Lucescu a mai antrenat naționala României în perioada 1981-1986, iar în timpul mandatului pe banca tricolorilor a condus timp de un sezon și Corvinul Hunedoara.

Lucescu a debutat pe banca echipei naționale pe 11 noiembrie 1981, într-un amical cu Elveția, încheiat la egalitate, 0-0.

E păcat să nu folosim extraordinara experiență a lui Mircea Lucescu, cu atât mai mult cu cât am înțeles de la el că, dacă ar veni la Federație, ar veni să lucreze pro bono, n-ar avea nevoie de bani, cum îl acuză unii, că nu se mai satură Lucescu de atâția bani Ovidiu Ioanițoaia, la GSP Live Ovidiu Ioanițoaia, la GSP Live

„Il Luce” a calificat România la Euro 1984, unde tricolorii au obținut un punct într-o grupă cu Spania, Germania de Vest și Portugalia.

Lucescu a mai antrenat în carieră și naționala Turciei, în perioada 2017-2019.