Doliu în rugby-ul românesc Marele jucător al naționalei a murit la 93 de ani. Poveste de viață incredibilă
Mircea Rusu. Foto: rugbyromania.ro
Rugby

Doliu în rugby-ul românesc Marele jucător al naționalei a murit la 93 de ani. Poveste de viață incredibilă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 10:17
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 10:17
  • Mircea Rusu, fostul mare jucător de rugby al României, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani.
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Decesul fostului sportiv a fost confirmat de Federația Română de Rugby, care a prezentat pe larg parcursul incredibil al acestuia.

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Mircea Rusu a murit la vârsta de 93 de ani

Rusu a avut o carieră de excepție, devenind unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei naționale, după ce s-a apucat de rugby pentru că avea masa asigurată!

În urmă cu 3 ani, acesta devenea cetățean de onoare al Clujului, pentru cariera sportivă, dar și pentru implicarea în dezvoltarea rugby-ului la nivel local.

„Rugby-ul românesc este în doliu. Unul dintre marii jucători ai României, flankerul de aur al unei generații excepționale, care a alcătuit împreună cu Viorel Morariu și Radu Demian, una dintre cele mai valoroase linii a treia din rugby-ul autohton, Mircea Rusu a încetat din viață noaptea trecută, la Cluj-Napoca, la vârsta de 93 de ani.

Federația Română de Rugby își exprimă regretul față de dispariția acestuia și este alături de familia îndurerată.

(...) Primul contact cu rugby-ul a venit în 1953, pe când era student la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului de Căi Ferate din București și a asistat pentru prima oară la un meci de rugby la România - Italia 14-16 (24 mai 1953), disputat pe stadionul Dinamo în prezența a 20.000 de spectatori.

Un an mai târziu, s-a îndreptat spre sportul cu balonul oval mai mult din necesitate: rămas fără cămin și masă la cantină, tatăl său fiind deținut politic, Mircea Rusu a aflat că membrii echipei de rugby a Institutului de Căi Ferate (din Divizia B) primesc masa la cantină gratuit, drept care s-a alăturat formației Locomotiva I.C.F., antrenată de Constantin «Telu» Diamandi.

Aici tănărul jucător s-a remarcat rapid, iar in 1956 a făcut pasul la Grivița Roșie, unde va rămâne până în 1970, la vârsta de 37 de ani. În intervalul 1956-1970 obține, împreună cu «echipa de aur» a Griviței Roșii opt titluri de campion național, iar în 1964 – titlul de campion al Europei, după victoria obținută în finală împotriva francezilor de la Mont-de-Marsan.

În anii ’60, Mircea Rusu a fost component al echipei naționale care a reușit o serie de 25 de meciuri internaționale fără înfrângere.

Acesta și-a făcut debutul pentru România într-un meci cu Republica Democrată Germania, pe 27 octombrie 1959, disputat la București, ultimul meci pentru echipa națională disputându-l la 28 mai 1967 la Lisabona, într-un meci împotriva Portugaliei.

(...) Pentru meritele sale deosebite, a primit în 1964 titlul de Maestru Emerit al Sportului, a fost inclus în Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din România și a condus organizații importante precum Fundația «Prietenii Rugbyului Clujean».

În aprilie 2023, Consiliul Local Cluj a aprobat cu unanimitate de voturi (23) acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnului Mircea-Dorin Rusu.

Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul transmis de rugbyromania.ro.

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