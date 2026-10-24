Superliga, etapa #13 FC Argeș, o nouă înfrângere! » Csikszereda, prima victorie în campionat

- UTA Arad s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș, în etapa #13 din Superliga.
- Derby-ul FCSB - Rapid, programat de la ora 21:00, încheie ziua de sâmbătă.
- Tot astăzi, Csikszereda a învins-o pe FC Voluntari cu 2-1 și a obținut prima victorie a sezonului.
- Toate meciurile din Superliga sunt liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Înaintea acestei runde, Dinamo este în continuare lider, cu 29 de puncte, urmată de Rapid și U Craiova, cu 27, respectiv 26 de puncte.
Csikszereda - FC Voluntari 2-1
- Au marcat: M. Eppel (min. 23), Nyitra (min. 51) / Roemeratoe (min. 49)
Echipele de start:
- Csikszereda: E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Csuros, Horvath - Lima, Nyitra, S. Szalay - Eppel;
- Rezerve: Karacsony, Veres, Szabo, Deaky, Magyar, Totg, Trif, Stahl, Tajti, Czekus, Jebari, Noveli
- Antrenor: Valentin Suciu
- FC Voluntari: Jurhar - Cestic, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek, Roemeratoe, Guțea - Babic, M Roman;
Rezerve: Chică-Roșă, Chioveanu, Haruț, Kiki, Mamic, Merloi, Onisa, M. Rodrigues, Schieb, M. Ștefan
Antrenor: Florin Pîrvu
- Arbitru: Gaman George Cătălin Asistenți: Ghiciulescu Raul și Iftode Florin Ionuț Arbitru de rezervă: Ene Mihai-Laurențiu VAR: Radu Marian Petrescu AVAR: Claudiu Marcu
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
FC Argeș - UTA Arad 0-1
- A marcat: M. Coman (min. 17)
- FC Argeș: Nikic - Tofan, Borța, Sadriu, Goncalves - Pîrvu, Alagbe, Rădescu - Micovschi, Matos, Dulcea
- Rezerve: Căbuz, Șerban - Balaure, Charpentier, Emmers, Garutti, Luvambo, Mamadou, Moldoveanu, Rață, Sandu, Sierra.
- Antrenor: Bogdan Andone
- UTA Arad: Rosa - Ivanov, Ouaneh, Bădescu, Alomerovic - Mino, Roman - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman
- Rezerve: Gorcea - Gueulette, Picioruș, Sabău, Sinani, Țăroi, Tzionis
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vornicu Adrian și Duta George Bogdan, Arbitru de rezervă: Demetrescu Iuliana Elena, VAR: Iulian Dima, AVAR: Stelian-Constantin Slabu
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
FCSB - Rapid, live de la ora 21:00
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita
- Rezerve: M. Popa, Gnahore, Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa
- Antrenor: Laurențiu Reghecampf
- Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumba - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic
- Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: Feșnic Horațiu, Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru, Arbitru de rezervă: Chivulete Andrei Florin, VAR: Adrian Sorin Costreie, AVAR: Valentin Porumbel
- Stadion: Arena Națională (București)
S-au jucat:
FC Botoșani - Petrolul 1-3
- Au marcat: Dumiter (min. 65) / Martins (min. 27, min. 54), Ioniță (min. 39)
- FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș - De Vega, Papa, Ongenda - Bodișteanu, Dumiter, Mitrov
- Rezerve: Gurău, Bordeianu, Creț, Gama, Idowu, Kovtalyuk, Mailat, Markovic, Petro, Preda, Sadiku, Șorodoc
- Antrenor: Marius Croitoru
- Petrolul: Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - S. Teixeira, Hanca, Lucho Vega, Martins - N'Lundulu, Ioniță
- Rezerve: Rădulescu, Georgescu, Argeșanu, Bran Flores, Huseynov, Israel, Leescu, Ludewig, Manolache, Paraschiv, Zaian
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Stadion: Municipal (Botoșani)
- Arbitru: Marcel Bârsan Asistenți: Florentin Nicușor Marin și Cosmin Vatamanu VAR: Bogdan Dumitrache AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe
Corvinul Hunedoara - U Cluj 0-3
- A marcat: J. Lukic (min. 4, min. 81, min. 90)
- Corvinul: Sandu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Pîrvulescu, Cărăruș, Albu - Bratu, Gillard, Roger
- Rezerve: Frânculescu - Abualnadi, Apur, Deaconu, Espinosa, Hayatu, Okoro, Ribeiro, Uche Goodlad
- Antrenor: Florin Maxim
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Codrea - Ștefănescu, Mendy, Bic, Macalou - Lukic
- Rezerve: Moldovan, Michail - Bodnar, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mihăilă, Pall, Stanojev, Techereș
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Stadion: „Petre Libardi” - Petroșani
- Arbitru: Adrian Cojocaru (Galați). Asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești), Mihăiță Necula (București). Arbitru VAR Rareș Vidican (Satu Mare). Asistent VAR: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe)
Duminică, 25 octombrie
Farul - Oțelul Galați, live de la ora 16:00
- Stadion: „Academia Centrală Hagi” (Constanța)
CFR Cluj - Dinamo, live de la ora 19:00
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
Luni, 26 octombrie
Sepsi - U Craiova, live de la ora 20:00
- Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK (Sfântu Gheorghe)
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|12
|29
|2
|Rapid
|12
|27
|3
|U Craiova
|12
|26
|4
|Petrolul
|13
|23
|5
|U Cluj
|13
|22
|6
|UTA Arad
|13
|18
|7
|FCSB
|12
|18
|8
|Farul
|12
|17
|9
|CFR Cluj
|12
|16
|10
|Corvinul
|13
|16
|11
|FC Botoșani
|13
|14
|12
|Sepsi
|12
|14
|13
|FC Argeș
|13
|12
|14
|Oțelul Galați
|12
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|8
|16
|Csikszereda
|13
|5