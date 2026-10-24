Superliga, etapa #13 FC Argeș, o nouă înfrângere! » Csikszereda, prima victorie în campionat
Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Superliga, etapa #13 FC Argeș, o nouă înfrângere! » Csikszereda, prima victorie în campionat

alt-text Alexandru Smeu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 20:12
  • UTA Arad s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș, în etapa #13 din Superliga.
  • Derby-ul FCSB - Rapid, programat de la ora 21:00, încheie ziua de sâmbătă.
  • Tot astăzi, Csikszereda a învins-o pe FC Voluntari cu 2-1 și a obținut prima victorie a sezonului.
  • Toate meciurile din Superliga sunt liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Înaintea acestei runde, Dinamo este în continuare lider, cu 29 de puncte, urmată de Rapid și U Craiova, cu 27, respectiv 26 de puncte.

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Csikszereda - FC Voluntari 2-1

  • Au marcat: M. Eppel (min. 23), Nyitra (min. 51) / Roemeratoe (min. 49)

Echipele de start:

  • Csikszereda: E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Csuros, Horvath - Lima, Nyitra, S. Szalay - Eppel;
  • Rezerve: Karacsony, Veres, Szabo, Deaky, Magyar, Totg, Trif, Stahl, Tajti, Czekus, Jebari, Noveli
  • Antrenor: Valentin Suciu
  • FC Voluntari: Jurhar - Cestic, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek, Roemeratoe, Guțea - Babic, M Roman;
    Rezerve: Chică-Roșă, Chioveanu, Haruț, Kiki, Mamic, Merloi, Onisa, M. Rodrigues, Schieb, M. Ștefan
    Antrenor: Florin Pîrvu
  • Arbitru: Gaman George Cătălin Asistenți: Ghiciulescu Raul și Iftode Florin Ionuț Arbitru de rezervă: Ene Mihai-Laurențiu VAR: Radu Marian Petrescu AVAR: Claudiu Marcu
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

FC Argeș - UTA Arad 0-1

  • A marcat: M. Coman (min. 17)
  • FC Argeș: Nikic - Tofan, Borța, Sadriu, Goncalves - Pîrvu, Alagbe, Rădescu - Micovschi, Matos, Dulcea
  • Rezerve: Căbuz, Șerban - Balaure, Charpentier, Emmers, Garutti, Luvambo, Mamadou, Moldoveanu, Rață, Sandu, Sierra.
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • UTA Arad: Rosa - Ivanov, Ouaneh, Bădescu, Alomerovic - Mino, Roman - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman
  • Rezerve: Gorcea - Gueulette, Picioruș, Sabău, Sinani, Țăroi, Tzionis
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vornicu Adrian și Duta George Bogdan, Arbitru de rezervă: Demetrescu Iuliana Elena, VAR: Iulian Dima, AVAR: Stelian-Constantin Slabu
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)

FCSB - Rapid, live de la ora 21:00

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita
  • Rezerve: M. Popa, Gnahore, Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumba - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic
  • Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Feșnic Horațiu, Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru, Arbitru de rezervă: Chivulete Andrei Florin, VAR: Adrian Sorin Costreie, AVAR: Valentin Porumbel
  • Stadion: Arena Națională (București)

S-au jucat:

FC Botoșani - Petrolul 1-3

  • Au marcat: Dumiter (min. 65) / Martins (min. 27, min. 54), Ioniță (min. 39)
  • FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș - De Vega, Papa, Ongenda - Bodișteanu, Dumiter, Mitrov
  • Rezerve: Gurău, Bordeianu, Creț, Gama, Idowu, Kovtalyuk, Mailat, Markovic, Petro, Preda, Sadiku, Șorodoc
  • Antrenor: Marius Croitoru
  • Petrolul: Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - S. Teixeira, Hanca, Lucho Vega, Martins - N'Lundulu, Ioniță
  • Rezerve: Rădulescu, Georgescu, Argeșanu, Bran Flores, Huseynov, Israel, Leescu, Ludewig, Manolache, Paraschiv, Zaian
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Stadion: Municipal (Botoșani)
  • Arbitru: Marcel Bârsan Asistenți: Florentin Nicușor Marin și Cosmin Vatamanu VAR: Bogdan Dumitrache AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe

Corvinul Hunedoara - U Cluj 0-3

  • A marcat: J. Lukic (min. 4, min. 81, min. 90)
  • Corvinul: Sandu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Pîrvulescu, Cărăruș, Albu - Bratu, Gillard, Roger
  • Rezerve: Frânculescu - Abualnadi, Apur, Deaconu, Espinosa, Hayatu, Okoro, Ribeiro, Uche Goodlad
  • Antrenor: Florin Maxim
  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Codrea - Ștefănescu, Mendy, Bic, Macalou - Lukic
  • Rezerve: Moldovan, Michail - Bodnar, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mihăilă, Pall, Stanojev, Techereș
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Stadion: „Petre Libardi” - Petroșani
  • Arbitru: Adrian Cojocaru (Galați). Asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești), Mihăiță Necula (București). Arbitru VAR Rareș Vidican (Satu Mare). Asistent VAR: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe)

Duminică, 25 octombrie

Farul - Oțelul Galați, live de la ora 16:00

  • Stadion: „Academia Centrală Hagi” (Constanța)

CFR Cluj - Dinamo, live de la ora 19:00

  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)

Luni, 26 octombrie

Sepsi - U Craiova, live de la ora 20:00

  • Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK (Sfântu Gheorghe)

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo 1229
2Rapid 1227
3U Craiova1226
4Petrolul 1323
5U Cluj1322
6UTA Arad1318
7FCSB1218
8Farul 1217
9CFR Cluj1216
10Corvinul 1316
11FC Botoșani1314
12Sepsi 1214
13FC Argeș1312
14Oțelul Galați1211
15FC Voluntari138
16Csikszereda135

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