Mircea Sandu (71 de ani), fostul președinte al FRF, recunoaște în premieră că a greșit în 2001, când l-a numit pe Gică Hagi selecționer al naționalei României.

Fostul șef al FRF i-a răspuns în termeni duri lui Mircea Lucescu (78 de ani).

Il Luce acuzase că Unirea Urziceni și Oțelul Galați „au câștigat titlul pentru că a vrut cineva, s-au dat bani mulți”.

Invitat la podcastul EuroCast de la Orange Sport, realizat de redactorul șef-adjunct GOLAZO.ro Dan Udrea, Mircea Sandu a recunoscut că nu trebuia să îl numească selecționer pe Gică Hagi, în 2001, după plecarea lui Ladislau Boloni la Sporting, în Portugalia.

Hagi a dus atunci România la barajul pentru Mondialul din 2002, unde a cedat în fața Sloveniei, după 1-2 în deplasare și 1-1 acasă. Era prima campanie eșuată după 4 calificări consecutive la turneele finale.

Mircea Sandu recunoaște după 23 de ani: „Am greșit când l-am pus pe Hagi selecționer”

Hagi avea 36 de ani în 2001 și abia își încheiase definitiv cariera de fotbalist când a preluat echipa națională.

„ Am greșit că l-am pus pe Gică Hagi selecționer. Ce experiență avea el? Avea un an? Abia se lăsase. M-a terorizat Ioanițoaia (n.r. - directorul ziarului ProSport atunci).

Când 90% din populație îl voia pe Hagi antrenor… Eu l-am susținut foarte tare pe Gică, l-am iubit, l-am apreciat. Am colaborat foarte bine pe teren, când jucam, s-a văzut. A fost o presiune mare a presei atunci.

L-am chemat, am stat de vorbă cu el. A venit cu Giovanni, pentru că era reprezentat de frații Becali. Ne-am întâlnit la mine acasă, am stat de vorbă. Totul bine și frumos, am dat mâna cu el. Eu aș fi vrut să continue, pentru că îi dădeam posibilitatea să facă el de la început tot ce era de făcut. Nu ne-am înțeles”, a spus Mircea Sandu.

„Am rămas țintuit pe scaun, crezi că mai gândeam?”

Întrebat de reproșul lui Gică Hagi, care a declarat în dese rânduri că s-a simțit abandonat după ratarea calificării, Sandru a replicat: „L-am lăsat singur în vestiar… Ca să fiu sincer, am rămas pironit pe scaun în Ghencea. Copos vorbea de plusvaloare în fața mea, că ce-ar face…

Băi frate, am rămas țintuit în scaun când am văzut că n-am fost în stare să câștigăm meciul la ce ocazii am avut. Crezi că eu în clipa aia mai gândeam că trebuie să merg în vestiar? Eram dezamăgit, fusese o zi îngrozitoare pentru mine.

Nu mi-a reproșat niciodată personal. A declarat doar în presă și are dreptate. Sunt momente în care trebuie să fii lângă ei și să-i îmbărbătezi. Cineva trebuie să fie mai tare, dar eu n-am putut să fiu. Nici nu puteam să mă mai gândesc”.

Mircea Lucescu acuză Federația de aranjamente

Mircea Sandu a răbufnit în momentul în care i s-au amintit acuzațiile aduse de Lucescu sr.: „Băi Mirceo, ai luat-o razna?”.

Tehnicianul declarase în cadrul aceleiași emisiunii în urmă cu o lună: „Nu vreau să mă mai întorc în trecut. În perioada aia nu era nevoie de mine. La tot ce se întâmpla atunci în fotbalul românesc cu Mircea Sandu...

Câștigau echipele pe care le voiau ei. Unirea Urziceni a câștigat pentru că a vrut cineva. Oțelul Galați a câștigat tot pentru că a vrut cineva. S-au dat bani mulți atunci. Așa se spune, așa am auzit ”.

Mircea Sandu s-a enervat când a auzit declarațiile lui Lucescu

Mircea Sandu a ripostat după ce a auzit declarațiile lui Lucescu: „Să spună cine a dat foarte mulți bani. Cine a dat și cine a luat. Și eu pot să vină și să acuz. Dacă te uiți la ce zice Sdrobiș, tatăl Cooperativei era Lucescu, nu? Așa a spus. Dar când vii și spui s-au dat mulți bani ca să câștige campionatul…

De ce nu spune cine a luat? Vino, bă, și spune. Dacă ai date, foarte bine, du-te și fă plângere la DNA. Eu n-am nimic cu el, dar să vii să arunci așa… Mircea Lucescu m-a selecționat la echipa națională. Am fost la Școala Sportivă amândoi, la Sportul amândoi, pe Răzvan Lucescu l-am adus antrenor la echipa națională. Dar ce ai cu mine?.

Am citit că a zis că am fost un profitor al fotbalului. Am 50 de fotbal, pe teren și în administrație. Am reprezentat cu cinste România în Comitetul Executiv UEFA, în Comisii la FIFA, peste tot pe unde am fost. Am făcut investiții. El mai spune că investițiile sunt făcute de ăștia (n.r. - Răzvan Burleanu și staff-ul său, cei care au preluat FRF după Mircea Sandu). Băi Mirceo, ce, ai luat-o razna? E treaba lui ”.

„Probabil e supărat că nu l-am pus selecționer”

Întrebat dacă Il Luce e supărat că nu a primit postul de selecționer, Sandu a răspuns: „Probabil că da. N-am făcut-o pentru că ăia pe care i-am pus au avut rezultate. După 93 au avut. Ienei a plecat după Mondialul din Italia, a trebuit să-l pun pe nea Gicu Constantin. După aia a intrat Riciu, Mircea Rădulescu, apoi Cornel Dinu. Au fost niște ani de frământări”.

Când moderatorul Dan Udrea i-a amintit că a existat un moment în timpul mandatului său la FRF când postul era disponibil și Mircea Lucescu îl putea prelua, în 1999, înainte de Euro 2000, după plecarea lui Victor Pițurcă, Sandu a lăsat să se înțeleagă că alte persoane din Federație nu l-au dorit pe banca României.

„Nu mai știu ce s-a întâmplat în 99. Ienei a mers cu echipa la Euro 2000. Îmi aduc aminte că am discutat în Comitetul Executiv și un membru care colaborase cu Mircea Lucescu a zis: «Dacă vine antrenor puteți să vă retrageți cu toții». Ce-a vrut să zică nu știu.

De 10 ani nu mai sunt în Federație, de ce nu e selecționer? Nu trebuie să dau foarte multe explicații. Ce-am făcut am făcut, 80% bune, 20% rele, asta e”, a declarat Mircea Sandu.

Selecționerii României în mandatul lui Mircea Sandu

Mircea Sandu a condus FRF între 1990 și 2014, perioadă în care pe banca României au trecut 11 selecționeri, doi dintre ei interimari.

Victor Pițurcă a fost selecționerul preferat cu mai bine de 8 ani pentrecuți la națională în 3 mandate diferite.

În perioada lui Mircea Lucescu s-au obținut două calificări la Campionatul Mondial, 1994 și 1998, și trei la Europene, 1996, 2000 și 2008.