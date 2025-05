CRAIOVA - RAPID 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani) a venit în lacrimi la interviul de după înfrângerea care scoate definitiv Craiova din lupta pentru titlu.

Mirel Rădoi a fost zdruncinat complet de eșecul din Bănie. Tehnicianul a apărut în fața microfoanelor cu ochii în lacrimi și și-a stăpânit cu greu emoțiile.

CRAIOVA - RAPID. Mirel Rădoi, în lacrimi, după înfrângerea cu Rapid

„Din păcate trebuie să acceptăm ce am făcut, pentru că n-am făcut nimic. Am fost aici, dar n-am fost. Am fost prezenți, dar doar fizic, tactic am fost în altă parte. Nu știu cum să-mi găsesc echilibrul la cuvinte, astfel încât jucătorii să nu simtă gândurile mele.

Am vorbit puțin pentru că n-aș fi vrut să simtă ce simt eu. În seara asta n-a fost vorba de vis, nici măcar de victorie. Am încercat lucrurile să le întoarcem în favoarea noastră. Am vrut să arătăm că avem demnitate.

Am mai trăit o umilință de genul ăsta la echipa națională cu Norvegia, 0-4, dar valoarea era prea mare. Între Haaland și noi. Mi-e greu să înțeleg în seara asta” , a explicat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

În momentul în care reporterul Marian Codirlă a remarcat cât de afectat era și că avea lacrimi în ochi, Rădoi a zis „Mulțumesc!” și a plecat grăbit din fața camerelor.

Eu ca antrenor, în momentul în care stăm pe margine, și umilință nu mă refer la rezultat. Ci la felul nostru în care putem fi. Avem limite. Asta e valoarea noastră. Felul de a aborda o partidă, așa, îmi e greu să înțeleg. Mirel Rădoi

Schimbare radicală într-o săptămână

Reacția lui Rădoi vine la doar o săptămână după un derapaj pe care l-a avut după meciul pierdut cu U Cluj, 1-2.

Atunci, după ce a reclamat că ar fi fost înjurat de oficialii ardeleni, antrenorul Craiovei a făcut o amenințare șocantă în direct la TV.

„N-aș vrea să dau nume, dar m-au înjurat de pe bancă. M-au înjurat de morți, de familie, de pe banca celor de la U Cluj.

Le-am cerut sa mă înjure de orice, dar nu de morți, pentru că altfel nu rămâne decât unul dintre noi viu”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport.

VIDEO. Gafa lui Laurențiu Popescu de la golul lui Christensen

