Rapid București și Sepsi Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 2-2 (1-2), luni, într-o partidă din etapa a 4-a din Liga 1.

Golurile giuleștenilor au fost marcate de către Filip Blazek (min. 3) și Claudiu Petrila (min. 42), respectiv Kevin Varga (min. 1) și Gabriel Debeljuh (min. 69).

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 12, cu 3 puncte, în timp ce Sepsi a urcat pe locul 4, cu 8 puncte.

În etapa viitoare, Rapid joacă pe terenul celor de la Gloria Buzău, sâmbătă, 10 august, în timp ce Sepsi va juca acasă, contra Universității Craiova, duminică, 11 august.

Viorel Moldovan: „Ne pierdem foarte ușor personalitatea!”

După meci, președintele Rapidului, Viorel Moldovan, a tras un nou semnal de alarmă.

Fostul atacant s-a arătat total nemulțumit de jocul echipei sale, considerând că modul actual de exprimare nu are nicio legătură cu așteptările conducerii sau a suporterilor.

Viorel Moldovan a lăsat de înțeles că vor urma analize amănunțite și se vor lua măsurile necesare.

„Ceea ce propunem vizavi de joc nu caracterizează Rapidul. Trebuie mult mai mult pe faza ofensivă. Nu este normal ca toate echipele să ne domine pe teren propriu.

Trebuie puțin să ne gândim vizavi de multe lucruri. Nu aș vrea să intru în detalii tactice, pentru că ceea ce am văzut m-a dezamăgit foarte mult. Chiar dacă am avut foarte multe momente în care am încercat. Au fost foarte puține.

Este și un blocaj, am constatat la anumiți jucători. Ne pierdem foarte ușor personalitatea și nu reușim să propunem mai mult.

Ca atitudine, dorință nu am ce să le reproșez. Dar ca fotbal, propunem un fotbal cu pipeta . Vrem mult mai mult, să fim o echipă dominantă. Nu avem acest concept în momentul de față. Trebuie să regândim puțin anumite aspecte.

Răutatea, până la urmă, există. Trebuie să vedem altceva. Dar nu vreau să vorbim aici din punct de vedere tactic, al conceptului. Jocul este îngrijorător . Nu este suficient.

Până la urmă, un atacant depinde de jocul colectiv al echipei, de modul în care este pus în evidență. Da, sunt atacanți care nu au nevoie de prea multe ocazii de a marca. Noi am avut ocazie de 3-1 prin Jambor, apoi am fost egalați.

Noi nu avem un joc consistent și asta mă îngrijorează foarte mult. Nu. De ce să regret că am venit președinte? E o cinste, onoare. Sunt momente dificile, o perioadă grea, am început campionatul execrabil, dar nu vreau să mă leg de niciun alibi și trebuie să reușim să ieșim din această situație.

Sper ca staff-ul să reușească să redea starea de spirit necesară pentru a ieși din acest moment delicat. Sunt perioade când unele lucruri nu funcționează”, a declarat Viorel Moldovan, la Prima Sport.

Viorel Moldovan: „De ce să nu vină Șumudică și Mutu la meciurile Rapidului?”

La meciul cu Sepsi, în tribunele din Giulești au fost prezenți și antrenorii Marius Șumudică și Adrian Mutu, liberi de contract în acest moment.

Mutu, Șucu și Angelescu

Suporterii i-au scandat numele lui Marius Șumudică și i-au cerut demisia lui Neil Lennon, aflat în Irlanda de Nord pentru a-și înmormânta mama.

„Poate pentru unii contează, pentru mine nu. Șumudică e binevenit oricând la jocurile Rapidului. E un rapidist. Știm atitudinea lui și faptul că participă, în funcția de analist, la unele emisiuni. E opinia lui, eu nu am nicio problemă.

Adrian Mutu a fost antrenor la Rapid. De ce să nu vină în Giulești? Ok, suporterii îl apreciază pe Șumudică și îi scandează numele... Dar eu mă gândesc doar la jocul echipei. Ceea ce propunem în momentul de față nu este suficient.

Nu am vorbit cu domnul Șucu după meci”, a mai declarat Moldovan.

Viorel Moldovan, despre numirea lui Mircea Lucescu la cârma naționalei: „Se va găsi cineva să-l critice”

Viorel Moldovan a salutat numirea lui Mircea Lucescu în postura de selecționer al României, mai ales că „Il Luce” este un formator de jucători, implicit de echipe puternice, de succes.

„De ce nu? E un antrenor care nu mai necesită prezentare. Federația a luat o decizie înțeleaptă. Nu îi va fi ușor pentru că aria noastră este destul de redusă, dar să nu uităm că știe să lucreze cu tinerii jucători, știe să-i formeze.

A fost la baza multor echipe formate. Eu îi urez succes și mă bucură întoarcerea lui în fotbalul românesc.

Știi cum e? Se va găsi cineva ca să critice. Asta e expunerea. N-ai ce să faci. Că ești la Rapid, la echipa națională, vei fi mereu în lumina reflectoarelor. Aveam un antrenor la Bistrița care ne spunea: că se scrie de bine, de rău, important este să se scrie”, a conchis Viorel Moldovan.