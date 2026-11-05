Unde se vede MotoGP din 2027 Cursele nu vor mai fi transmise de Digi și Prima Sport. Începând cu anul viitor se schimbă deținătorul de drepturi

Calendarul de anul viitor în MotoGP va conține, la fel ca în 2026, nu mai puțin de 22 de Mari Premii, care se vor desfășura între 7 martie și 28 noiembrie.

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Schimbare importantă pe piața drepturilor TV în privința curselor de MotoGP.

Actualii deținători de drepturi, Digi Sport și Prima Sport, nu vor mai transmite Marele Premii și în 2027. Modificarea survine după rezultatul licitației privind vânzare drepturilor TV pentru următorii ani.

Unde se vede MotoGP din 2027. Cursele nu vor mai fi transmise de Digi și Prima Sport.

Pro TV a cumpărat MotoGP și va oferi cursele exclusiv pe platforma de streaming pe care o deține, Voyo.

La jumătatea acestui an, Pro reușise să achiziționeze și Formula 1, tot începând cu anul viitor. Și aceasta va disponibilă exclusiv online, tot pe Voyo.

Actualul Campionat Mondial de MotoGP încă nu s-a terminat. Mai sunt 3 curse, prima duminică, în Qatar, ultimele două în Portugalia și Valencia. Acestea vor fi văzute pe Digi și Prima. Titlurile mondiale încă sunt disputate:

În clasamentul piloților, Marc Marquez are un avans de 44 de puncte față de conaționalul său Jorge Martin

La constructori, situația e și mai strânsă: conduce Ducati, care are însă doar 8 puncte peste Aprilia

Digi Sport transmite curse de MotoGP de circa un deceniu și jumătate, astfel că începând cu anul viitor se încheie unul dintre cele mai lungi parteneriate de drepturi TV de pe piața media din România.

În 2027, Campionatul Mondial va păstra calendarul din acest an, ca număr de Mari Premii. Vor fi tot 22. Competiția va începe pe 7 martie, în Thailanda și se va încheia pe 28 noiembrie, la Valencia.

Pro TV adaugă MotoGP în portofoliul transmisiunilor sportive pe care le va deține în 2027. A cumpărat Formula 1, după ce aceasta a fost în ultimii ani pe Antena 1 și Antena 3.

De asemenea, a reușit să antameze pentru perioada vara lui 2027 până în 2031 meciurile din Europa și Conference League, care în ultimii 3 ani au fost pe Digi Sport și Prima Sport.

Toate acestea, alături de Premier League, care rulează din vara lui 2025, vor fi disponibile exclusiv pe Voyo.

În schimb, turneul final al Campionatului European din 2028, achiziționat tot de trustul din Pache, va fi oferit pe Pro TV.

Tot Pro TV deține și drepturile pentru Campionatul European de handbal feminin din acest an, pe care îl va organiza și România.

Intenția Pro-ului era să transmită totul doar pe Voyo, însă o lege recent votată în Parlament spune că și meciurile naționalei de hadbal trebuie să fie obligatoriu transmise la TV, astfel că partidele tricolore,or vor fi aproape sigur pe Pro Arena.

Cum se împart drepturile TV pentru marile competiții începând din 2027

Competiție Cine transmite Superliga României Digi Sport, Prima Sport Cupa României Digi Sport, Prima Sport Preliminarii CE 2028 Antena 1 Nations League 2028 Antena 1 Champions League Digi Sport, Prima Sport EURO 2028 (fotbal) Pro TV Europa League și Conference League VOYO Anglia – Premier League VOYO Spania – La Liga Digi Sport, Prima Sport Italia – Serie A Digi Sport, Prima Sport Jocurile Olimpice 2028 TVR, Eurosport Formula 1 VOYO MotoGP VOYO Turnee de Mare Șlem (tenis) Eurosport CE de handbal feminin 2026 Pro TV, Pro Arena

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