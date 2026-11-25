LPF este gata să ofere sprijin financiar pentru repatrierea trupului lui Dudu Georgescu, a anunțat Gino Iorgulescu (70 de ani), președintele forului.

Legendarul atacant al lui Dinamo a murit duminică, în Canada, la vârsta de 76 de ani.

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Șandor Gavrilă, apropiat al lui Dudu Georgescu și cel care i-a oferit acestuia apartamentul în care locuia în Canada, a făcut un apel către FRF și autorități, pentru a repatriere și înmormântare.

Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat, miercuri seară, că se va implica, alături de Dinamo, la aducerea în țară a trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu.

Gino Iorgulescu, despre repatrierea trupului lui Dudu Georgescu: „Trebuie să primim două accepturi”

Gino Iorgulescu a declarat că LPF nu poate interveni în repatrierea lui Dudu Georgescu până nu primește acceptul familiei fostului fotbalist.

„Am vorbit personal cu consulul României din Toronto, mi-a transmis că ar fi un gest extraordinar să ajutăm la repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu, dar lucrurile nu sunt așa de simple cum par la prima vedere.

Trebuie să primim două accepturi pentru a-l putea aduce în țară… Unul de la procurorul de caz care se ocupă de ancheta privind faptul că a fost găsit înjunghiat. Iar al doilea obstacol… nu poate fi trimis corpul în țară fără acceptul familiei.

Poate că pe cei din familie îi vom găsi în cele din urmă, fiul lui e fost arbitru, dar marea problemă este că trebuie să așteptăm acceptul procurorului de caz și nu vom putea face nimic până nu-l vom primi”, a declarat Gino Iorgulescu, conform fanatik.ro.

Cazul legendei lui Dinamo s-a complicat ulterior, iar circumstanțele morții sunt suspecte, fiind luată în calcul inclusiv variante unei crima. Soția acestuia ar fi dispărută și, totodată, suspect principal.

Gino Iorgulescu: „Pe cheltuiala noastră îi vom aduce corpul lui Dudu Georgescu în țară”

Gino Iorgulescu speră să obțină cele două aprobări pentru a se putea implica în această situație delicată.

„Dacă vom primi aceste două accepturi, noi, cei de la Liga Profesionistă de Fotbal, ne vom ocupa și pe cheltuiala noastră îi vom aduce corpul lui Dudu Georgescu în țară, pentru a fi înmormântat cum se cuvine, așa cum merită un fotbalist de valoarea lui.

E un gest normal pe care-l facem, așa trebuie respectați toți marii sportivi ai României. Sperăm să se rezolve partea juridică și de-abia atunci vom putea reacționa”, a mai adăugat președintele LPF.

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

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