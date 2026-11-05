Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a anunțat oficial retragerea din echipa națională a Portugaliei.

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Cristiano a făcut anunțul pe social media și a transmis un mesaj emoționant pentru suporteri, colegi și pentru toți portughezii din întreaga lume.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia

După 23 de ani în care a purtat tricoul reprezentativei lusitane, legendarul Cristiano Ronaldo a decis să pună capăt aventurii sale la prima reprezentativă.

Decizia lui marchează încheierea unuia dintre cele mai importante capitole din istoria fotbalului mondial.

234 de selecții a adunat Cristiano Ronaldo în tricoul Portugaliei pentru care a marcat de 146 de ori

Campion european în 2016 și câștigător al Ligii Națiunilor în 2019 și 2025, Cristiano lasă în urmă o moștenire importantă.

Iată ce a spus portughezul:

„Dragi portughezi, a sosit ziua în care să înapoiez tricoul cu numărul 7 al echipei naționale, tricoul nostru, al tuturor. Nu l-am simțit niciodată ca fiind exclusiv al meu. Dar, timp de 23 de ani, am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l duce cu mine pe stadioane din întreaga lume.

Astăzi a venit momentul să îl predau mai departe. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că există decizii care nu se iau doar cu mintea. Se iau și cu inima.

Închei un drum care a început în august 2003 și care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Când privesc în urmă și mă gândesc la tot ceea ce am trăit la echipa națională, nu văd doar meciuri, goluri, recorduri sau trofee.

Văd oameni. Văd emigranți care, timp de 90 de minute, simțeau Portugalia puțin mai aproape. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am cunoscut niciodată personal, dar care au făcut parte din viața mea. Pentru că, în cele din urmă, fotbalul este mult mai mult decât un joc. Fotbalul înseamnă oameni.

De-a lungul întregii mele cariere la echipa națională, am încercat să-mi depășesc limitele. Am vrut să câștig, am vrut să fiu cel mai bun, am vrut să scriu istorie. Am fost întotdeauna exigent cu mine însumi. Mi-am dorit mereu mai mult și am crezut întotdeauna că putem ajunge mai departe. Și am dat tot ce am avut pentru acest tricou.

Au fost după-amiezi și seri perfecte, au fost victorii pe care nu le voi uita niciodată, au fost înfrângeri pe care și astăzi îmi este greu să mi le amintesc.

Am greșit și eu, am suferit și eu, au existat și momente în care nu am fost capabil să le ofer portughezilor ceea ce își doreau atât de mult. Dar nu am renunțat niciodată. Și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să simt mândrie pentru faptul că reprezint Portugalia.

De-a lungul acestor ani am învățat câteva lucruri foarte simple. Golurile trec, trofeele rămân în muzee, iar recordurile sunt, în cele din urmă, doborâte. Cristiano Ronaldo

Dar există ceva ce timpul nu poate șterge niciodată: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor.

Dacă v-am făcut vreodată fericiți, dacă vreunul dintre golurile mele v-a făcut să îmbrățișați pe cineva, să uitați pentru o clipă de un moment dificil sau să simțiți mândrie pentru țara noastră, atunci totul a meritat. Pentru că și asta înseamnă să fii portughez. Suferim împreună, ne ridicăm împreună și continuăm să credem.

Portugalia va avea întotdeauna nevoie de tineri care visează, de jucători care nu renunță niciodată, de noi generații care cred că este posibil să ajungă acolo unde nimeni nu a ajuns.

Pentru că o țară care continuă să dea naștere unor noi eroi este o țară care nu încetează niciodată să creadă în ea însăși.

Colegilor mei de la echipa națională vreau să le transmit un mesaj special. Vă mulțumesc pentru fiecare sprint, fiecare îmbrățișare, fiecare discuție, fiecare moment de liniște dinaintea intrării pe teren. Pentru fiecare victorie pe care am sărbătorit-o împreună și pentru fiecare înfrângere care ne-a făcut mai puternici.

Am avut privilegiul de a vă fi căpitan, dar niciun căpitan nu merge singur la drum. Iar voi faceți parte din povestea mea.

Tuturor antrenorilor, conducătorilor, medicilor, fizioterapeuților, magazinerilor, angajaților și tuturor celor care au lucrat alături de mine de-a lungul acestor ani le mulțumesc.

Mulți dintre voi nu ați apărut niciodată în fotografii, dar fără voi niciuna dintre acele fotografii nu ar fi fost posibilă.

Familiei mele, vă mulțumesc că ați împărțit acest vis cu mine. Vă mulțumesc că ați înțeles absențele, sacrificiile și momentele în care echipa națională a trebuit să ocupe un loc care vă aparținea și vouă. Dacă am ajuns atât de departe, este pentru că am fost întotdeauna împreună, ținându-ne de mână.

Iar vouă, portughezilor, tuturor portughezilor răspândiți în întreaga lume, vreau să vă spun un ultim lucru.

Există o imagine pe care o voi purta mereu în suflet: momentul în care începe imnul național. Privesc în jur, îmi văd colegii, văd tribunele, văd copii, mame, tați și bunici, văd portughezi care au venit de atât de departe doar pentru a fi acolo. Și, în acele minute, încetăm să mai fim diferiți.

Nu mai există cluburi, nu mai există culori, nu mai există clase sociale, profesii sau opinii. Există o singură pasiune: Portugalia.

Acest sentiment îl voi purta cu mine tot restul vieții.

Astăzi se încheie parcursul meu pe teren, alături de echipa națională. Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs și conștient că am dat tot ce am avut pentru Portugalia. Cristiano Ronaldo

Dar nu voi înceta niciodată să fiu unul dintre voi. Voi continua să sufăr, să trăiesc fiecare emoție și să sărbătoresc fiecare victorie a Portugaliei cu toată inima.

Mi-am petrecut viața muncind pentru a deveni cel mai bun fotbalist din lume. Astăzi înțeleg că cea mai mare victorie a fost aceea de a fi meritat să reprezint cea mai bună țară din lume.

Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început atunci când eram doar un băiețel din Madeira, alergând după o minge.

Tricoul cu numărul 7 rămâne. Mândria de a-l fi purtat îmi va aparține pentru totdeauna. Portugalia va fi mereu în mine.

Pe curând.

Cristiano Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: cifrele unei cariere legendare

Potrivit UEFA, portughezul a adunat 234 de selecții și 146 de goluri, fiind atât fotbalistul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

La națională, Cristiano a debutat când avea 18 ani. În următoarele două decenii, a devenit liderul reprezentativei și a stabilit recorduri care păreau greu de imaginat.

A ajuns la borna de 100 de goluri internaționale în septembrie 2020, iar în septembrie 2021 a depășit recordul deținut de iranianul Ali Daei, devenind cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

146 de goluri și un record mondial

Cele 146 de goluri marcate pentru Portugalia reprezintă un record mondial la nivelul echipelor naționale masculine.

Ronaldo se află înaintea lui Lionel Messi, care are 126 de goluri în clasamentul UEFA, și a lui Ali Daei, cu 108 reușite.

Un alt detaliu impresionant este constanța sa: portughezul a marcat pentru națională în fiecare an calendaristic din 2004 până în 2026, adică 23 de ani consecutivi.

Record absolut la Campionatul European

Ronaldo este și cel mai bun marcator din istoria Campionatului European, cu 14 goluri înscrise la turneele finale.

Portughezul a participat la șase ediții ale competiției, între 2004 și 2024, un alt record pentru un fotbalist masculin.

Dacă sunt luate în calcul și preliminariile, Ronaldo ajunge la 55 de goluri în competiția europeană.

A marcat la șase Campionate Mondiale

Un alt record impresionant a fost stabilit la Campionatul Mondial din 2026.

Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist din istorie care a înscris la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026.

La turneele finale mondiale a înscris în total 11 goluri, conform statisticilor UEFA.

Două trofee majore alături de Portugalia

Ronaldo a contribuit la două dintre cele mai importante succese din istoria fotbalului portughez.

În 2016, a câștigat Campionatul European, primul trofeu continental din istoria Portugaliei.

În 2019, a cucerit prima ediție a Ligii Națiunilor, iar în 2025 a ridicat din nou trofeul aceleiași competiții, după finala câștigată în fața Spaniei.

Astfel, Ronaldo încheie capitolul la națională cu trei trofee majore.

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