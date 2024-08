Gabriel de Moura (36 de ani) s-a despărțit luni de Dinamo, după ce contractul său nu a fost prelungit

Fundașul brazilian susține că a fost respectat doar de suporteri, trimițând „săgeți” către conducerea clubului

Gabriel de Moura pleacă de la Dinamo după trei sezoane petrecute în „alb-roșu”. Și-ar fi dorit să continue la gruparea bucureșteană și a lăsat de înțeles că nu a fost respectat de conducerea clubului.

De Moura iese la atac după despărțirea de Dinamo

„În primul rând, vreau să spun că las niște suporteri fantastici în urmă. Pentru mine a fost o onoare să îmbrac tricourile lui Dinamo. Din păcate, întreaga poveste nu a fost scrisă, iar visul meu nu a fost îndeplinit total”, a spus De Moura, pentru gsp.ro.

94 de meciuri a adunat Moura pentru Dinamo, marcând un gol și oferind trei pase decisive. Lider în acest clasament este albanezul Sulejman Demollari (100)

Gabriel de Moura a explicat că, deși contractul său a expirat la 30 iunie, a așteptat o propunere de prelungire din partea clubului și ar fi fost de acord să fie a treia opțiune pentru postul de fundaș lateral.

„Părăsesc Dinamo cu capul sus, am făcut tot ceea ce a depins de mine ca să obținem cele mai bune rezultate. M-am luptat în fiecare meci. Toate mesajele suporterilor dinamoviști mi-au ajuns la suflet. Am simțit respect din partea lor, ceea ce nu am resimțit din partea tuturor de la Dinamo! Nu vreau polemică, dar adevărul este că eu aș fi vrut să continuu la Dinamo”, a completat De Moura.

Aș fi acceptat să fiu și a treia opțiune pe post, dar să mi se dea ocazia să lupt pentru locul meu. Am văzut că domnul Kopic a spus într-un interviu că mi-a oferit un loc în staff-ul său. Păi, cum vine asta? Andrei Nicolescu îmi oferise un contract înaintea finalului campionatului. Gabriel de Moura

Dorit de Kopic în staff-ul său

La startul noului sezon, antrenorul croat a declarat că anul trecut a contat foarte mult salvarea de la retrogradare, iar începând din acest sezon Dinamo se va baza mai mult pe jucătorii tineri.

Kopic i-a propus lui De Moura un loc în staff-ul său, însă brazilianul dorește să activeze în continuare ca jucător.