Potop la Sepang FOTO. MP al Bahrainului a început cu o oră și jumătate întârziere din cauza furtunii teribile

Marele Premiu al Bahrainului a început cu o oră și jumătate întârziere din cauza furtunii teribile de la Sepang.

Mai mulți piloți, inclusiv Max Verstappen și Lewis Hamilton au întâmpinat probleme din cauza suprafeței ude de pe circuit, înainte de start.

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Max Verstappen, pilotul Red Bull, a obținut pole position-ul în calificări, pentru prima oară în acest sezon din Formula 1, fiind urmat de Lewis Hamilton și coechipierul său Isack Hadjar.

FOTO. Start amânat în Marele Premiu al Bahrainului, din cauza furtunii

Ploaia torențială a început la Sepang chiar înainte de începerea cursei, iar vântul era foarte foarte puternic. Condițiile meteo nu erau favorabile pentru începerea cursei nici cu câteva minute înainte de start.

Spectatorii prezenți pentru a urmări cursa au fost surprinși purtând mai multe pelerine de ploaie și având umbrele asupra lor.

O cantitate semnificativă de apă s-a adunat pe circuit, iar comisarii și mai multe persoane au început să îndepărteze apa din mai multe zone, conform marca.com.

După ce FIA a transmis că mai există doar câteva probleme privind unele viraje, din cauza apei de pe circuit, piloții vor efectua minimum două tururi în spatele mașinii de siguranță pentru a stabili dacă cursa va putea începe.

🌧️ HEAVY RAIN IN THE SEPANG PADDOCK



It’s absolutely pouring around the circuit now. 👀 #F1 | #BahrainGP pic.twitter.com/H6RVcor1ll — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 4, 2026

Probleme tehnice pentru piloți

În timpul tururilor de verificare, piloții au întâmpinat mai multe probleme tehnice din cauza ploii. Isack Hadjar a pierdut controlul monopostului său în virajul al treilea dar a reușit să revină pe asfalt fără să existe vreun accident.

Max Verstappen și Lewis Hamilton au întâmpinat și ei dificultăți, având probleme cu accelerarea pe suprafața umedă, conform mundodeportivo.com.

Unele monoposturi au fost nevoite chiar să se oprească din cauza unor defecțiuni la sistemele electronice sau de software.

Oficialii a afișat steagul roșu după toate aceste probleme. Cu toate acestea, ploaia se oprește treptat, iar circuitul de la Sepang începe să se usuce.

Monoposturile au fost pregătite și, după toate pregătirile, cursa de la MP al Bahrainului a început la ora 11:33, ora României.

🚨 RACE CONTROL: The race will start at 16:33 local time #F1 #BahrainGP https://t.co/EmrsAYlOjZ — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Clasamentul general al piloților din F1

Kimi Antonelli (Mercedes) 302 puncte George Russell (Mercedes) 236 Lewis Hamilton (Ferrari) 199 Lando Norris (McLaren) 186 Charles Leclerc (Ferrari) 179 Max Verstappen (RedBull) 163 Oscar Piastri (McLaren) 120 Isack Hadjar (RedBull) 86 Liam Lawson (RedBull) 59 Pierre Gasly (Alpine) 41

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