„N-am jucat ca o echipă” Emre Can, critic la adresa colegilor de la Dortmund, după eșecul cu Barcelona: „Asta e întrebarea”

BARCELONA - DORTMUND 4-0. Emre Can (31 de ani) și-a criticat dur colegii după ce echipa sa a pierdut meciul cu echipa catalană.

Căpitanul celor de la Dortmund a vorbit despre lipsă de implicare a coechipierilor.

Acuzații grave la Dortmund, după umilința din Champions League.

Emre Can, după înfrângerea cu Barcelona: „Mă întreb dacă toți au dat 100%”

Emre Can s-a arătat deranjat de prestația colegilor săi din meciul cu Barcelona, considerând că echipa nu și-a arătat potențialul maxim.

„Nu este o problemă de sistem. Întrebarea e dacă toți jucătorii sunt dispuși să dea 100% și să facă toate sacrificiile necesare în astfel de jocuri. Multe lucruri au mers prost în acest meci, nu am jucat bine. Am fost prea lenți.

N-am avut suficientă coeziune, și, mai mult de atât, am făcut multe greșeli simple, care la acest nivel sunt taxate imediat. Acesta este motivul pentru care am pierdut.

Am jucat împotriva unei mari echipe. Barcelona are jucători foarte buni pe care îi poți opri doar dacă joci ca o echipă, ceea ce noi nu am făcut”.

Emre Can: „Suntem datori față de fanii noștri să dăm totul la retur”

Fotbalistul a vorbit și despre șansele de revenire pe care le mai are Borussia Dortmund în meciul retur.

Cred că am putut face mult mai multe, chiar dacă ei sunt foarte buni.

Acum nu ne mai rămâne decât să facem un meci bun în manșa secundă și să încercăm să câștigăm meciul. Le datorăm asta suporterilor noștri și trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Emre Can, citat de Mundo Deportivo.

1 trofeu Champions League a câștigat Emre Can, în 2013, alături de Bayern Munchen

