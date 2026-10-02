Victimele lui Lewandowski FOTO. Doi tricolori nu vor putea evolua cu Suedia din cauza starului Poloniei

Polonia - România. Robert Lewandowski, starul gazdelor, le-a produs mari probleme „tricolorilor” în prima repriză a meciului.

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În minutul 22, Radu Drăgușin a fost eliminat după ce l-a tras pe fostul atacant al Barcelonei în careu, iar polonezii au primit penalty.

Polonia - România. Robert Lewandowski a făcut două „victime” printre tricolori

Lewandowski a transformat penalty-ul, după ce a șutat pe jos, pe partea dreaptă. Hindrich a sărit în partea opusă.

Începând cu acel moment, „tricolorii” lui Gică Hagi au evoluat în inferioritatea numerică, iar Radu Drăgușin va fi suspendat astfel pentru duelul de luni cu Suedia, din etapa #4 a Ligii Națiunilor.

În minutul 36, naționala României a mai primit o lovitură. Virgil Ghiță a primit un cartonaș galben după ce l-a faultat pe același Lewandowski, la mijlocul terenului.

Ghiță va fi și el suspendat pentru meciul cu Suedia de pe Arena Națională. Acesta mai primise un cartonaș galben în primul meci cu Suedia, din deplasare.

„Tricolorii” evoluează, astfel, în inferioritate numerică din minutul 22 și sunt conduși la pauză cu scorul de 1-0.

VIDEO. Reacția lui Gică Hagi după eliminarea lui Drăgușin

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