„Nu este o imagine bună”   Djokovic cere transparență în cazurile de dopaj ale lui Sinner și Swiatek » Ce spune despre Simona Halep

Novak Djokovic (37 de ani, 7 ATP) a vorbit despre situația cazurilor de dopaj ale lui Sinner și Swiatek.

Jucătorul sârb cere mai multă transparență din partea autorităților și crede că sportivii mai bine cotați sunt tratați diferit față de ceilalți.

Djokovic se pregătește să revină la Australian Open în ianuarie, unde țintește cel de-al 25 titlu de Gran Slam al carierei.

Novak Djokovic: „Am fost foarte frustrat”

Tenismenul sârb este de acord cu declarația lui Kyrgios din urmă cu câteva zile și contestă și el lipsa de transparență a autorităților în cazurile de dopaj.

„Cred că Nick are câteva argumente solide când vine vorba de transparență și inconsecvență cu protocoalele de la caz la caz. Avem câțiva jucători care așteaptă de peste un an ca situația lor să fie rezolvată, așa că problema este inconsecvența și lipsa de transparență.

Am fost foarte frustrat, la fel ca majoritatea celorlalți jucători, că am fost ținuți în întuneric timp de cinci luni. Sinner a primit vestea în aprilie și anunțul a fost făcut abia în august, chiar înainte de US Open.

ATP nu a vorbit în profunzime despre motivul pentru care a ținut acel caz departe de public. Apoi am avut cazul Halep și cazul lui Swiatek în WTA, iar asta nu oferă o imagine bună pentru sportul nostru”, a declarat Djokovic, potrivit france24.com.

Djokovic: „Anumiți jucătorii nu sunt tratați la fel ca ceilalțti”

Jucătorul sârb contestă și modul în care sunt tratați jucătorii din ambele circuite și e de părere că oficialii îi tratează diferit pe sportivii mai bine clasați, față de cei mai slab cotați.

„Nu este o imagine bună pentru sportul nostru. Pun la îndoială modul în care funcționează sistemul și mă întreb de ce anumiți jucători nu sunt tratați la fel ca alții.

Poate că unele motive se leagă de clasare sau unii jucători au în spate mai mult sprijin financiar și echipe juridice mai puternice pentru a aborda aceste cazuri”, a mai spus Djokovic, conform apnews.com.