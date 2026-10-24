„Situația se poate schimba repede” Dinamo e pe primul loc, dar Nuno Campos rămâne precaut:  „Obiectivul nostru nu este să fim campioni”

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

CFR Cluj - Dinamo se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Tehnicianul portughez vede partida ca un derby, în contextul în care istoria nu este de partea lui Dinamo.

Nuno Campos, înainte de CFR Cluj - Dinamo: „Dacă ne uităm la istoricul ultimelor 20 de meciuri, am câștigat o singură dată”

„CFR Cluj este o echipă puternică. Dacă ne uităm la istoricul ultimelor 20 de meciuri, am câștigat o singură dată. Cred că acest lucru spune totul despre cât de dificil va fi acest meci.

Ne-am pregătit pe parcursul săptămânii ținând cont de caracteristicile echipei lor și, cu siguranță, va fi o luptă frumoasă între cele două formații.

Nu am informații despre gazon. Sper ca terenul să nu fie într-o stare prea proastă din cauza ploii sau a altor factori. Nu știu.

Bineînțeles că este un derby cu CFR. Totuși, trebuie să găsim calea și soluțiile potrivite pentru fiecare adversar.

Abordăm fiecare meci cu respect și analizăm ce trebuie să facem pentru a câștiga, dar și cum trebuie să ne apărăm pentru a nu le permite adversarilor să marcheze. Așa privim fiecare partidă.

Este încă un meci dificil, însă avem încredere în noi, ca de fiecare dată. Vom intra pe teren cu gândul de a câștiga.

CFR Cluj e o echipă cu suflet, care se bate să câștige fiecare minge. Vom avea probleme dacă nu vom avea atitudinea potrivită. Tactic, vom încerca să nu le dăm spații, așa privim fiecare meci, și să profităm de spațiile pe care le au ei.

Trebuie să avem o atitudine bună, altfel vom avea probleme”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă.

Martin este un jucător important pentru echipa noastră, dar avem încredere în soluțiile pe care le avem la dispoziție. Așa că nu sunt îngrijorat din acest punct de vedere. Nuno Campos. despre absența lui Martin Pascual

Nuno Campos: „Obiectivul nostru nu este să fim campioni”

Dinamo este lider în Superliga de mai multe etape, iar mai mulți specialiști o consideră favorită la câștigarea titului.

Întrebat dacă ar prefera să câștige campionatul sau Cupa României, antrenorul „câinilor” a afirmat:

„Suntem în octombrie, așa că mai este mult până la finalul sezonului. Încă de la început, obiectivul nostru nu a fost câștigarea campionatului, ci calificarea în competițiile europene.

Trebuie să continuăm să ne concentrăm pe fiecare meci în parte și să identificăm ce avem de făcut pentru a câștiga. Situația se poate schimba uneori foarte repede, iar noi trebuie să ne păstrăm concentrarea”.

Nuno Campos, despre derby-ul FCSB - Rapid: „Dacă voi avea ocazia, mă voi uita la meci”

„Dacă voi avea ocazia, mă voi uita la meci. De obicei, încerc să urmăresc partidele din campionatul nostru. Face parte din meseria mea și o fac în mod regulat.

Contează ce se va întâmpla în acest meci Cel mai important este jocul nostru și ceea ce putem face noi. Dacă nu ne facem treaba, nimic nu se va schimba”, a concluzionat Campos.

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