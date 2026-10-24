„Situația se poate schimba repede” Dinamo e pe primul loc, dar Nuno Campos rămâne precaut:  „Obiectivul nostru nu este să fim campioni”
Nuno Campos
Superliga

„Situația se poate schimba repede” Dinamo e pe primul loc, dar Nuno Campos rămâne precaut: „Obiectivul nostru nu este să fim campioni”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 14:01
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 14:01
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.
  • CFR Cluj - Dinamo se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul portughez vede partida ca un derby, în contextul în care istoria nu este de partea lui Dinamo.

Moment neobișnuit în Uruguay VIDEO. A izbucnit în lacrimi, după ce a fost huiduit de suporteri și contrat de colegi
Citește și
Moment neobișnuit în Uruguay VIDEO. A izbucnit în lacrimi, după ce a fost huiduit de suporteri și contrat de colegi
Citește mai mult
Moment neobișnuit în Uruguay VIDEO. A izbucnit în lacrimi, după ce a fost huiduit de suporteri și contrat de colegi

Nuno Campos, înainte de CFR Cluj - Dinamo: „Dacă ne uităm la istoricul ultimelor 20 de meciuri, am câștigat o singură dată

„CFR Cluj este o echipă puternică. Dacă ne uităm la istoricul ultimelor 20 de meciuri, am câștigat o singură dată. Cred că acest lucru spune totul despre cât de dificil va fi acest meci.

Ne-am pregătit pe parcursul săptămânii ținând cont de caracteristicile echipei lor și, cu siguranță, va fi o luptă frumoasă între cele două formații.

Nu am informații despre gazon. Sper ca terenul să nu fie într-o stare prea proastă din cauza ploii sau a altor factori. Nu știu.

Bineînțeles că este un derby cu CFR. Totuși, trebuie să găsim calea și soluțiile potrivite pentru fiecare adversar.

Abordăm fiecare meci cu respect și analizăm ce trebuie să facem pentru a câștiga, dar și cum trebuie să ne apărăm pentru a nu le permite adversarilor să marcheze. Așa privim fiecare partidă.

Este încă un meci dificil, însă avem încredere în noi, ca de fiecare dată. Vom intra pe teren cu gândul de a câștiga.

CFR Cluj e o echipă cu suflet, care se bate să câștige fiecare minge. Vom avea probleme dacă nu vom avea atitudinea potrivită. Tactic, vom încerca să nu le dăm spații, așa privim fiecare meci, și să profităm de spațiile pe care le au ei.

Trebuie să avem o atitudine bună, altfel vom avea probleme”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă.

Martin este un jucător important pentru echipa noastră, dar avem încredere în soluțiile pe care le avem la dispoziție. Așa că nu sunt îngrijorat din acest punct de vedere. Nuno Campos. despre absența lui Martin Pascual

Nuno Campos: „Obiectivul nostru nu este să fim campioni”

Dinamo este lider în Superliga de mai multe etape, iar mai mulți specialiști o consideră favorită la câștigarea titului.

Întrebat dacă ar prefera să câștige campionatul sau Cupa României, antrenorul „câinilor” a afirmat:

Suntem în octombrie, așa că mai este mult până la finalul sezonului. Încă de la început, obiectivul nostru nu a fost câștigarea campionatului, ci calificarea în competițiile europene.

Trebuie să continuăm să ne concentrăm pe fiecare meci în parte și să identificăm ce avem de făcut pentru a câștiga. Situația se poate schimba uneori foarte repede, iar noi trebuie să ne păstrăm concentrarea”.

Nuno Campos, despre derby-ul FCSB - Rapid: „Dacă voi avea ocazia, mă voi uita la meci”

„Dacă voi avea ocazia, mă voi uita la meci. De obicei, încerc să urmăresc partidele din campionatul nostru. Face parte din meseria mea și o fac în mod regulat.

Contează ce se va întâmpla în acest meci Cel mai important este jocul nostru și ceea ce putem face noi. Dacă nu ne facem treaba, nimic nu se va schimba”, a concluzionat Campos.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
CFR Cluj dinamo superliga nuno campos
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din  Liga Națiunilor
10:51
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
10:43
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
11:37
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Superliga
24.10
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Citește mai mult
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Superliga
00:12
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Citește mai mult
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Superliga
24.10
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
B365
24.10
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
Citește mai mult
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 14 rapid 43 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share