Un moment mai puțin obișnuit a avut loc în timpul partidei Juventud - Penarol, 0-0 , în etapa #12 al campionatului din Uruguay.

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În minutul 31 al partidei, Leonel Jaime (20 de ani), atacantul oaspeților, a ales să trimită mingea în afara terenului, într-un gest de fair-play, după ce Kevin Rolon, fotbalistul gazdelor, a fost faultat dur de un adversar și a rămas întins pe gazon.

VIDEO. Leonel Jaime a izbuncit în lacrimi, după ce a fost certat de coechiperi

Decizia luată de Jaime nu a fost pe placul coechiperilor săi. Javier Cabrera și Indio Fernandez i-au reproșat atacantului că a renunțat la o situație favorabilă.

Tânărul de 20 de ani a digerat cu greu cele întâmplate, iar la scurt timp după ce a fost mustrat de colegi, acesta a fost surprins plângând pe teren

Después de que, preocupado por el estado de un rival, Leonel Jaime tuviera un gesto de deportividad encomiable, terminó afligido por la presión de la tribuna y de sus compañeros. ¿El argentino fue un caballero, o se equivocó por la posición de ataque en que se encontraba Peñarol? https://t.co/9sgjxTHjoH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 24, 2026

Împrumutat de River Plate până în vara lui 2027, Leonel Jaime a fost integralist pentru Penarol în remiza cu Juventud.

4 goluri a marcat atacantul pentru Penarol în 16 meciuri

În prezent, Penarol ocupă locul 4, cu 21 de puncte, în timp ce Juventud este pe 6, cu 18 puncte. Lider în Uruguay este Liverpool Montevideo, cu 24 de puncte, dar cu un meci mai puțin jucat.

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