De ce s-a plafonat Tavi Popescu? Omul care l-a adus pe Octavian Popescu la FCSB explică regresul fotbalistului: " Tatuaje și păr vopsit în loc de mușchi"

Bogdan Costicea (47 de ani) este un scouter foarte apreciat. A recrutat juniori pentru FCSB, pentru CFR Cluj, pentru FC Voluntari.

E bun Andrei Șucu sau e numai o pilă a tatălui care deține clubul Rapid? De ce nu a mai progresat Tavi Popescu? Ce caută scouterii la tinerii fotbaliști? Răspunsurile surprinzătoare, în interviul de mai jos.

În 2020, Bogdan Costicea l-a convins pe Gigi Becali să plătească 200.000 de euro pentru aducerea lui Octavian Popescu, un copil pe care nu îl știa nimeni și pe care îl refuzaseră Rapid și Universitatea Craiova.

Ulterior, Costicea a activat la vârful unor academii de top din România și acum continuă meseria de scouter pe cont propriu.

„Nu sunt foarte atent la fotbalul european, dar dacă îmi spui un nume de la Zalău îți zic care sunt calitățile, care sunt defectele acelui jucător”, se mândrește el.

Într-un interviu amplu pentru GOLAZO.ro, Costicea încearcă să explice de ce se plafonează unii fotbaliști, la ce trebuie să fie atente cluburile și de ce "Africa e o mină de aur".

„Tavi Popescu, amintește-ți că ești muritor!”

Care sunt calitățile pe care le urmărești atunci când vezi un jucător?

Dacă ești director sportiv, antrenor, scouter și îl cauți pe Messi înseamnă că nu pricepi nimic din viața asta și că îți pierzi timpul aiurea. Nu Messi, ci Cristiano Ronaldo trebuie să fie modelul căutat. Adică un sportiv cu o voință imensă. Juniorul Cristiano nu era cu nimic mai bun decât era juniorul Quaresma. Dar carierele lor diferă enorm datorită voinței formidabile a lui Ronaldo.

Messi de ce nu poate fi un tipar?

Messi e o excepție, e un geniu. Nu are rost să cauți ceva ce apare întâmplător, undeva o dată la nu știu câte zeci de ani! Bine, în cazul lui au contat și hormonii de creștere pe care i-a injectat Barcelona, dar tratamentul a fost făcut pe un fond excepțional. Dumnezeu a adunat într-un singur om toate calitățile pentru fotbal: viteză, tehnică, forță, anticipație. Toate la maximum.

Octavian Popescu pornise impresionant la FCSB, pe urmă nu a atins potențialul pe care îl estima lumea. De ce crezi că s-a întâmplat așa?

Tavi a fost fantastic la început. De ce nu a continuat la fel? Împărații romani aveau, la baza carelor cu care intrau în Roma, slujitori care le repetau „Sunteți muritori! Sunteți muritori!”. Aveau nevoie de așa ceva fiindcă erau atât de adulați în Roma încât riscau să o ia razna, să se creadă zei. Trebuia ca cineva să le amintească faptul că erau muritori.

Zici că asta e și problema lui Popescu?

Da, e nevoie ca cineva să-i amintească și lui frecvent că e muritor, din punct de vedere sportiv.

„Un tânăr român care ajunge fotbalist vrea să se tatueze. E verificat statistic!”

Care e cel mai bun club din România pentru juniori?

Cel mai bun și mai bun club e Farul. După Farul, lasă 250 de locuri și apoi discutăm care e următorul.

Chiar atât de bun e?

Da, pentru că Hagi face totul corect: selecție, antrenamente. El a dezvoltat continuu baza sportivă, are și hotel, are totul acolo. Clubul va fi din ce în ce mai puternic.

Totuși, nici măcar Hagi nu a creat vreun fotbalist de top la nivel european. Adică un fotbalist care să joace la Real Madrid, la Liverpool, la Inter Milano. De ce?

Fiindcă toată societatea s-a degradat, iar fotbalul nu are cum să scape. Românii nu mai sunt aceia din vremurile în care Hagi și Popescu jucau la Barcelona. Educația, relația cu Biserica nu mai sunt aceleași ca în trecut. Statistic, verificat pe vreo șapte generații, știi care e prima grijă a fotbalistului român tânăr?

Care este?

Să se tatueze. Un copil român când devine fotbalist profesionist are ca primă preocupare să își facă măcar un tatuaj. Așa văd ei viața, fotbalul. Eu am avut discuții cu ei. Să le impun nu am cum, dar am ajuns să îi implor să nu se tatueze, ci să se concentreze pe fotbal!

„Antrenorul lui Șucu junior trebuia să fie dat afară în pauza primului meci!”

Au tot existat povești și despre părinții care se implică…

Uite, eu am două fete, de opt ani și de zece ani. Una are un fizic de cyborg, poate să fie foarte bună în sportul profesionist. Cealaltă face și ea sport, dar are un fizic care îi permite să fie amatoare, niciodată profesionistă! Dacă vreodată va fi tentată să treacă la profesionism eu o să-i spun: „Tată, nu ai cum! Pentru sportul profesionist trebuie să ai o forță, o vigoare pe care tu nu le ai! Concentrează-te pe altceva profesional și continuă să faci sport pentru sănătate!”.



Problema e că există oameni frustrați care speră să se împlinească prin copiii lor, să realizeze copiii ceea ce ei nu au fost capabili să facă. Am visat să fiu fotbalist și nu am reușit, îl oblig pe fi-miu să devină! Apropo de părinți, mi-am amintit un alt caz.

Care?

Am văzut de curând un scandal legat de copilul lui Șucu. Rapid l-ar fi demis pe un antrenor care îl schimba în timpul meciurilor pe fiul patronului.

Da, a fost un caz pe care l-a prezentat Iamsport.

Eu am fost la câteva meciuri în care juca Andrei Șucu. Am mers fiindcă fosta mare canotoare Liliana Gafencu, multiplă campioană olimpică, mă rugase să arunc un ochi și să îl evaluez pe fiul ei, să îi spun care ar fi perspectiva. Și așa l-am văzut și pe Andrei Șucu.

Și cum e Șucu junior?

E un copil cuminte cu o tehnică bună.

Și eu l-am văzut recent, în cantonamentul din Dubai al echipei de seniori. Mi se pare că este, într-adevăr, tehnic și că are un fizic frumos, doar că are o lentoare, n-aș ști cum să descriu exact.

E adevărat, e moale. Dar e un copil! Nu știi cum se va dezvolta, nimeni nu poate ști! Oricum, nu ăsta era subiectul, să revenim: am fost la meciurile juniorilor și l-am văzut pe acel antrenor care acum se plânge că a fost demis fiindcă nu îl promova pe Andrei Șucu. Eu, dacă aș fi conducător de club, l-aș demite pe un asemenea antrenor în pauza primului meci pe care l-ar avea!

Ce făcea atât de grav?

Nu poți să-ți imaginezi ce urlete, ce răcnete! Omul se comporta ca la nebuni pe tot parcursul meciului. Dacă tu conduci niște copii și ai nevoie să răcnești ca să te asculte înseamnă că ai probleme foarte mari. Nu ai duhul blândeții în tine? Du-te să antrenezi seniori și urlă la ăia! Dar vezi dacă poți să-ți permiți să urli, că acolo e complicat!

„Thomas Neubert i-a transformat pe Cristi Tănase, pe Latovlevici, nu și pe Tavi Popescu”

Spune-ne cu ce te ocupi tu acum.

Am mai avut oferte de la cluburi din România, dar nu a fost nimic care să mă facă să mă implic. Lucrez și într-un proiect de scouting în Africa. Ne concentrăm pe Nigeria, pe Ghana.

Am plecat de la FCSB la CFR Cluj și apoi am renunțat și la CFR fiindcă am nimerit acolo când în club era un conflict între conducerea executivă și acționariat. Eu am ales să-i fiu loial omului care mă adusese la Cluj, Marian Copilu. Așa mă simt mai bine. Ca să pot să-mi cert copiii când greșesc trebuie să știu că eu iau decizii de care să nu îmi fie rușine. Bogdan Costicea, scouter de juniori

Vorbeam cu Andrei Vochin, care îmi spunea că în fotbal contează 50 la sută selecția, 30 la sută competiția și 20 la sută antrenamentul.

Eu cred că selecția contează chiar mai mult! Tot în Africa sunt și Etiopia, și Kenya. De acolo apar atleți formidabili, legende, dar musculatura lor e cu fibră lungă, ei sunt buni a la long, pentru anduranță. Șansele ca de acolo să apară fotbaliști foarte buni sunt minime.

Fiindcă la fotbal e nevoie de explozie, de viteză.

Bine, asta e o regulă valabilă în general. Așa cum îți spuneam și despre Messi, există excepții, genii care încalcă regulile. Eu îți spun un fotbalist dintre cei mai buni a cărui viteză era egală cu zero.

Care?

Kroos.

Da, nu avea viteză, nu era agresiv.

Zero viteză! Dar creierul lui era din afara acestei lumi! Și el era un geniu pe teren. Când colegii lui nu mai aveau nicio soluție, Kroos avea trei. El nu se orienta pe teren ca un om obișnuit, el scana terenul și vedea spațiile, soluțiile. Sunt astfel de abateri de la normal. Oamenii sunt diferiți.



În primul mandat al lui Neubert la FCSB, Cristi Tănase și Latovlevici deveniseră niște musculoși. După patru ani cu Neubert, Tavi Popescu și-a vopsit părul. Altă schimbare fizică nu există. Nu toți răspund la fel la antrenamente, la program.

Gigi Becali e un geniu! El nu e așa cum îl vedeți voi la TV, unde poate să pară haotic. E un om foarte calculat. El apreciază mai mult caracterul omului decât capacitatea lui profesională Bogdan Costicea, scouter de juniori