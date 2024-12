S-a rupt El Sawy  Jucătorul împrumutat de Rapid la Sepsi OSK nu va mai juca în 2024!

Omar El Sawy (20 ani), mijlocașul ofensiv împrumutat de Rapid la Sepsi OSK, a suferit o ruptură musculară.

Fotbalistul cu mamă româncă și tată egiptean va rata ultimele trei meciuri ale covăsnenilor în acest an, cu Universitatea Craiova, Oțelul și Universitatea Cluj.

Omar El Sawy a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive în cele 11 partide disputate în acest sezon pentru Sepsi OSK.

Sepsi OSK, fără El Sawy la meciul pentru play-off cu Universitatea Craiova

Omar El Sawy este marea absență a celor de la Sepsi OSK pentru duelul de la Craiova. El Sawy a suferit o ruptură musculară la antrenamentele din această săptămână, informează digisport.ro.

El Sawy este unul dintre cei mai buni jucători de la Sepsi în acest sezon.

Mijlocașul ofensiv a marcat 2 goluri pentru covăsneni, unul dintre ele chiar împotriva Rapidului, echipă care l-a împrumutat la echipa antrenată de Valentin Suciu.

El Sawy, motiv de scandal în Giulești

Împrumutat de la Rapid, El Sawy a crezut că giuleștenii au inserat în contract o clauză prin care să-i interzică prezența în meciul direct. Doar că bucureștenii au ignorat acest aspect, iar Sepsi l-a putut folosi contra alb-vișiniilor.

„Până luni, știam că am clauză, știam că nu pot juca. Apoi am aflat că am drept de joc” , a declarat El Sawy la DigiSport.

Marius Șumudică s-a declarat nemulțumit de decizia șefilor din Giulești, care l-au lăsat pe El Sawy să evolueze contra Rapidului.

„Și Micovschi a jucat anul trecut împotriva noastră și a marcat. Cred că suntem singura echipă care dăm jucători împrumut și nu punem clauză să nu joace contra noastră”, a spus antrenorul.