Ce spune Justiția în „cazul Hațegan” Un precedent incredibil al unui alt arbitru român intrat în politică și care a fost declarat incompatibil de ANI în 2017

Una dintre controversele majore din fotbalul românesc din acest moment: mai poate să fie Ovidiu Hațegan arbitru activ din moment ce candidează pentru a fi parlamentar?

Un fost arbitru de Liga 1, Sorin Megheșan, a devenit primar la Târnăveni, iar ANI l-a declarat incompatibil fiindcă era și arbitru.

Megheșan a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție și spune că decizia din cazul lui va fi „izvor de lege” pentru Hațegan, care va avea dreptul legal să fie și deputat PSD, dar și arbitru VAR.

Ovidiu Hațegan (44 de ani), unul dintre cei mai buni arbitri români, va fi, aproape sigur, deputat în Parlamentul României.

Candidează pe listele PSD, e pe poziția a doua la Arad și are șanse imense să ajungă în Camera Deputaților.

În același timp, Hațegan continuă să arbitreze meciuri la cel mai înalt nivel în Liga 1. Recent a fost delegat, ca arbitru VAR, la două derby-uri: Dinamo - FCSB 0-2 și Universitatea Craiova - FCSB 1-1.

Controversa Hațegan

Managerul general al campioanei, Mihai Stoica, a acuzat dublul său rol, de candidat PSD și de arbitru:

„Poate se crede Leonardo da Vinci, cum e posibil ca el să mai fie arbitru și să fie și în campanie electorală pentru un partid?”.

Inclusiv în interiorul CCA au fost voci care au ridicat semne de întrebare privind o posibilă stare de incompatibilitate în ceea ce îl privește pe Hațegan.

În tot acest context, se naște o mare controversă: va putea Hațegan, din punct de vedere al Legii, să fie compatibil pe axa deputat PSD - arbitru în Liga 1?

Așa arată pagina de Facebook a lui Ovidiu Hațegan

Primarul din Târnăveni, arbitru în Liga 1

GOLAZO.ro are un răspuns clar la această întrebare. Un răspuns dat de un precedent de acum mai bine de 10 ani, în care un alt arbitru român s-a aflat aproape în aceeași situație cu cea a lui Hațegan.

Numele acestui arbitru: Sorin Megheșan. Acesta a fost, pe rând, arbitru la Liga 3, Liga 2 și chiar și la Liga 1.

11 ani a fost Megheșan arbitru la Liga 1, între 2003 și 2013

Argumentul pentru care ANI l-a declarat incompatibil

În 2012 a decis să candideze pentru postul de primar la Târnăveni, județul Mureș. A câștigat și a continuat să fie și arbitru activ.

După un timp însă, Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil. Motivul? Că încălca, în viziunea ANI, un punct din Legea privind asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor de aleși locali. Iar ANI l-a declarat incompatibil din cauza pentru că Megheșan a fost încadrat ca având calitate de comerciant persoană fizică, una dintre categoriile în care nu ai voie să te afli ca primar sau parlamentar.

Începând din 2013, arbitrii au fost nevoiți să fie remunerați pe PFA-uri, iar acest lucru a fost asimilat de ANI cu postura de comerciant persoană fizică.

Ce s-a petrecut din acest punct? GOLAZO.ro l-a sunat chiar pe Megheșan, pentru a afla.

„Înalta Curte a spus că e activitate pur sportivă, nu economică, nu comercială”

Domnule Megheșan, bănuiesc că ați contestat decizia, nu?

Evident. Am făcut-o la ANI, dar cei de acolo mi-au respins cererea. Ei m-au declarat incompatibil în 2017, pe verificări din spate, raportându-se la anii 2012, 2013, când eram arbitru activ.

Apoi?

Am mers la Curtea de Apel, unde, de asemenea, am pierdut. Și am ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde am câștigat. Verdictul a venit în 2021, după aprope 4 ani de la decizia ANI.

Care a fost motivarea celor de la Înalta Curte?

Că nu e vorba despre o activitate, nici comercială, nici economică, ci pur o activitate sportivă. Noi, ca arbitri, nu puteam să fim catalogați că facem activitate economică, noi nu punem adaos la ceva, ci pur și simpu PFA-ul e singura formă prin care putem fi remunerați. Iar singura activitate desfășurată pe acel PFA a fost arbitrajul meciurilor de fotbal.

„Hațegan nu va putea fi declarat incompatibil, speța mea îl va ajuta, va fi izvor de lege”

Credeți că dacă Hațegan va ieși deputat..

Știu ce vreți să mă întrebați și răspunsul e da, cazul meu a creat un precedent, e o speță deja judecată și nu va avea nici o problemă dacă și pe el îl va declara ANI vreodată incompatibil. În SUA se numește „izvor de lege”, e o practică judiciară.

Dar nu credeți că, moral, un arbitru e incompatibil cu calitatea de ales local sau demnitar?

Absolut deloc, de ce să fie?

Pentru că el face parte dintr-un partid politic, iar cluburile de fotbal sunt mai conectate ca niciodată la banii statului și, implicit, la politic.

Nu văd nici o conexiune, un arbitru arbitrează un meci de fotbal, ce legătură să aibă o primărie, un deputat sau un partid politic?

Dumneavoastră de ce ați renunțat la arbitraj la un an după ce ați ajuns primar?

Mai aveam oricum doar 2 ani dreptul să arbitrez, dar am decis să renunț pentru că era greu să am timp să fac ambele lucruri, primar și arbitru, nu prea mai era timp suficient.

44% a fost procentul cu care Sorin Megheșan a câștigat primăria Târnăveni la alegerile din 2024, din partea PNL, al 4 său mandat consecutiv, următorul fiind la distanță mare, cu doar 17%

Arbitrii, plătiți pe PFA. Legea interzice calitatea de „comerciant persoană fizică”

Ca și în 2013, astăzi, arbitrii din România rulează pe PFA-uri (persoană fizică autorizată) și încasează baremul din partea cluburilor în baza acestei forme de entitate juridică.

Până acum 11 ani, arbitrii primeau banii cash, în plic, direct de la cluburi, pe bază de chitanțe fiscale eliberate cluburilor de către Asociațiile Județene de Fotbal.

În Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, prevenirea și sancționarea corupției, la secțiunea 2 „Incompatibilități privind calitatea de parlamentar”, la articolul 82 se spune: Calitatea de deputat și senator e incompatibil, printre altele și cu calitatea de comerciant persoană fizică.