Aleix Garcia (27 de ani), fostul fotbalist al celor de la Dinamo, a vorbit despre experiența trăită în România, despre problemele financiare de la Dinamo, dar și revelația pe care a avut-o când juca la București.

După plecarea de la Dinamo, Aleix Garcia și-a relansat cariera, ajungând alături de Girona în Liga Campionilor, iar, ulterior, fiind transferat de către Bayer Leverkusen.

Aleix Garcia, despre revelația de la Dinamo: „Eram în România, ziceam că joc oricum, dar m-am înșelat”

Fotbalistul spaniol a vorbit în podcastul El After de Post United despre perioada petrecută în România, povestind despre schimbarea de percepție de care a avut parte când juca la Dinamo.

„În România am avut parte de acest episod obscur, dar mulțumită acelei experiențe mi-am dat seama ce trebuie să schimb. Mici lucruri care fac diferența. Să te trezești devreme și să-ți limpezești mintea înainte de antrenament.

Eu mă trezeam cu 2 minute înainte, mă îmbrăcam cu orice găseam și conduceam cu ochii închiși. Apoi stăteam până la 2 noaptea să mă joc pe PlayStation sau uitându-mă la seriale. Ziceam că sunt în România, joc oricum, dar m-am înșelat.

Sunt detalii de rutină, de atitudine și de aici ori schimbi, ori... Mă gândeam «Ce fac eu aici, în România? Acum un an mă antrenam cu City, acum sunt în România, ce e asta?». Atunci m-am dat seama că trebuie să mă schimb, pentru că altfel cine știe ce se întâmpla”, a declarat Aleix Garcia.

Aleix Garcia, despre problemele financiare de la Dinamo: „Ne certam cu clubul mai mult pentru români”

Spaniolul a venit la gruparea din „Ștefan cel Mare” în perioada în care Pablo Cortacero preluase clubul și promitea un proiect fantezist, care de fapt a fost o minciună.

„Investitorul spaniol ne suna în fiecare zi și ne zicea «Mâine avem încasări ca să putem plăti salariile». Dar niciodată nu veneau banii. Eram mulți jucători spanioli, ne-au promis niște bani care pentru ei erau foarte mulți.

Eu am zis «Uite, eu plec, dă-mi banii pe care i-am muncit, rămânem prieteni toți și plec liniștit». Mi-au dat banii pe 3 luni, până atunci nu văzusem niciun euro. Noi, spaniolii, sau eu cel puțin.

Nu mă interesa neapărat, pentru că aveam bani, dar românii care câștigau 2.000-3.000 de euro lunar și trăiau de la o zi la alta... Noi ne certam cu clubul mai mult pentru ei decât pentru noi.

Dacă noi nu luam banii 3 luni, aia era, puteam suporta, chiar dacă nu ne plăcea situația. Dar acești oameni sufereau. Nu știu cum s-a terminat, eu am primit banii pe cele 3 luni. Am amintiri frumoase din România, am trăit bine, dar a fost această problemă”, a mai adăugat spaniolul pentru sursa citată.

477 de minute în 8 meciuri are Garcia la Dinamo, în sezonul 2020-2021

Citește și