„Ne-au furat și tezaurul”  Lucescu, declarații tari despre arbitraj, după înfrângerea cu Spania: „Ca în meciul cu Bosnia!”

SPANIA U21 - ROMÂNIA U21 2-1. Mircea Lucescu (79 de ani), selecționerul primei reprezentative, a acuzat arbitrajul după a doua înfrângere a „tricolorilor mici” de la EURO U21.

Partida de la Bratislava a fost condusă de o brigadă de arbitri din Olanda, ce l-a avut la centru pe Sander van der Eijk.

Prezent în tribunele stadionului din Bratislava, Mircea Lucescu este de părere că „centralul” a arbitrat într-o manieră părtinitoare, la fel cum a făcut-o și conaționalul său, Danny Makkelie, în partida pierdută de prima reprezentativă a României, 0-1, cu Bosnia, în debutul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mircea Lucescu: „Nu știu ce au olandezii cu noi”

„Arbitrajul? Ca în meciul cu Bosnia. Nu știu ce au olandezii cu noi. Ne-au furat și tezaurul (n.r. referindu-se la furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents).

Îmi pare rău că trebuie să spun așa ceva, dar atât de evident a fost modul în care s-au interpretat fazele încât nu poți să nu te superi, ca suporter.

Comentariul meu e ca suporter, nu ca oficial”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit sport.ro.

Mircea Lucescu: „Absolut inutil!”

„Il Luce” a analizat și prestația „tricolorilor” lui Daniel Pancu. Selecționerul naționalei României de seniori l-a „urecheat” pe Vladislav Blănuță pentru eliminarea din minutul 84 al partidei

„Păcat de rezultat. Am cedat prea ușor. Era normal să scadă concentrarea. Se pot face greșeli. Putea fie și 2-0 la un moment dat și cred că ar fi reflectat ceea ce a fost în teren.

Ei au atacat tot timpul, noi ne-am apărat. Schimbările au dereglat puțin sistemul defensiv și au făcut ca teama de rezultat să îi facă pe jucătorii noștri să respingă mingi.

Eu tot vorbesc de starea emoțională, dar nu asta trebuie să primeze, ci rațiunea, liniștea, siguranța.

Când joci așa cum s-a întâmplat cu Blănuță, un fault absolut inutil... A fost starea lui emoțională.

Ei trebuie să înțeleagă că fotbalul nostru crește. Nu mai putem să ne permitem să intrăm pe teren într-o stare de inferioritate să considerăm că adversarul e mai bun ca noi.

Putea fi 2-0. Am avut șutul lui Grameni, nu înțeleg cum a tras așa! Starea emoțională l-a făcut să se precipite. Păcat.

Era un moment important pentru această generație, care termină cu această competiție și după se împrăștie. Câțiva o să ajungă și la echipa națională.

În orice caz, felicitări pentru băieți! Pentru modul în care s-au prezentat cu Italia și Spania. Nu ne-au fost cu nimic superiori. Am jucat de la egal la egal, ceea ce demonstrează că fotbalul românesc are potență, are viitor!” , a concluzionat Mircea Lucescu.

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 6 2. Italia 3 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România 2-1| Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

2-1| Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00) Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

