Lecții de la Popovici Pan Zhanle, despre perioada  petrecută în România: „În ultima noastră zi, înainte să ne întoarcem în China, l-am întrebat asta” +32 foto
David Popovici și Pan Zhanle. Foto: Imago
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Lecții de la Popovici Pan Zhanle, despre perioada petrecută în România: „În ultima noastră zi, înainte să ne întoarcem în China, l-am întrebat asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 16:54
  • Pan Zhanle (22 de ani), campion olimpic și deținător al recordului mondial la 100 m liber, a vorbit despre influența pe care a avut-o David Popovici asupra sa după perioada de pregătire efectuată împreună în România.
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Chinezul a explicat că antrenamentele alături de român l-au ajutat mai ales la nivel mental și i-au schimbat modul în care privește timpii obținuți zi de zi.

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Pan Zhanle, despre ce a învățat în perioada petrecută în România: „Antrenamentele m-au ajutat enorm”

„În trecut, acordam foarte multă atenție timpilor mei la fiecare antrenament. Dacă aveam impresia că nu m-am antrenat bine într-o zi, mă gândeam că asta înseamnă că nici în concurs nu voi înota bine.

Dar, antrenându-mă cu el, am văzut că nu urmărește în mod deliberat timpii în același fel. Indiferent de cum se simte într-o anumită zi, își duce până la capăt întregul plan de pregătire.

Atât timp cât timpii lui sunt destul de buni sau constanți, pentru el este suficient”, a spus Pan pentru olympics.com.

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg
David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg

Galerie foto (32 imagini)

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (3).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (5).jpg
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Chinezul a povestit și un dialog pe care l-a avut cu Popovici chiar înainte de plecarea spre China.

„În ultima noastră zi, înainte să ne întoarcem în China, mâncam împreună și l-am întrebat: «Crezi că poți să doborî recordul mondial de data asta?» El mi-a spus: «Poate».

Asta mi-a rămas cu adevărat în minte. La antrenamente, nu trebuie neapărat să atingi o anumită țintă sau să obții un anumit timp. Uneori este suficient să fii destul de bun”, a mai spus acesta.

Pan Zhanle: „M-a ajutat enorm din punct de vedere mental”

Pan spune că relația cu Popovici a mers dincolo de rivalitatea din bazin.

„Cred că suntem, în esență, același tip de persoană. Avem interese și pasiuni asemănătoare. Și spiritul de luptă pe care îl avem la antrenamente este foarte asemănător.

Faptul că m-am antrenat cu el m-a ajutat enorm și din punct de vedere mental.

Probabil acesta a fost cel mai important lucru pe care l-am câștigat”, a mai spus chinezul.

46,40 secunde
este recordul mondial deținut de Pan Zhanle la 100 m liber, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici a coborât în 2025 până la 46,51

Succesul de la Paris a venit însă și cu o presiune uriașă pentru Pan.

„Atunci îmi păsa de absolut tot. Îmi păsa enorm de rezultatul fiecărei curse. Puneam mereu presiune pe mine și îmi spuneam: «Nu pot să pierd cursa asta. Nu pot să o pierd nici pe următoarea. Trebuie să progresez de fiecare dată».

Eram tânăr și fără teamă. Eram extrem de hotărât să câștig titlul la 100 m liber. Privind în urmă, cred că aș fi făcut orice ca să câștig acea medalie de aur.

Rezultatele mele de la Paris au fost atât de bune, iar apoi, dintr-odată, nu am mai reușit să regăsesc acea versiune a mea. A durut puțin”, a mai spus sportivul.

Recordul mondial nu mai este o obsesie pentru Pan Zhanle

Pan privește acum diferit și lupta pentru recordul mondial.

„Pentru mine, apărarea titlului și doborârea recordurilor nu mai sunt atât de importante.

Atât timp cât mă antrenez bine și nu am regrete, iar în concurs evoluez la nivelul meu normal, sunt mulțumit indiferent cine câștigă medalia de aur”, a mai spus acesta.

Sincer, 46,40 nu este un timp perfect. Mai există mult loc de îmbunătățire. Dacă cineva îl poate doborî, ar fi un lucru bun. Asta demonstrează că recordul mondial poate fi atins Pan Zhanle, înotător chinez

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