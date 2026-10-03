Cristi Balaj (55 de ani), fost arbitru internațional, a criticat deciziile luate de elvețianul Urs Schnyder în meciul Polonia - România, scor 6-0.

În minutul 22, Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat, iar gazdele au primit penalty.

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Stoperul celor de la Fiorentina a fost titularizat de Gică Hagi, dar a rezistat doar 22 de minute pe teren, fiind eliminat după un fault în careu asupra lui Robert Lewandowski.

Imediat, Polonia a deschis scorul din penalty prin veteranul de 38 de ani, care, până la final, a reușit un hattrick.

Polonia - România 6-0 . Balaj contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin „O rușine”

Balaj consideră că intervenția lui Drăgușin nu a fost suficientă pentru acordarea penalty-ului.

„Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului.

Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge. Este inacceptabil!

Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!”, a spus Balaj, conform fanatik.ro.

Fostul arbitru a criticat și alte decizii luate de Schnyder în prima repriză.

„Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez.

Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”, a mai spus acesta.

Opinia lui Balaj nu este însă împărtășită de Adrian Porumboiu. Fostul arbitru internațional consideră că Urs Schnyder a procedat corect.

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