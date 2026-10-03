Balaj atacă arbitrajul  Fostul oficial contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin: „O rușine” +16 foto
Momentul în care Radu Drăgușin a fost eliminat. Foto: Sportpictures
Nationala

Balaj atacă arbitrajul Fostul oficial contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin: „O rușine”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 15:20
  • Cristi Balaj (55 de ani), fost arbitru internațional, a criticat deciziile luate de elvețianul Urs Schnyder în meciul Polonia - România, scor 6-0.
  • În minutul 22, Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat, iar gazdele au primit penalty.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Stoperul celor de la Fiorentina a fost titularizat de Gică Hagi, dar a rezistat doar 22 de minute pe teren, fiind eliminat după un fault în careu asupra lui Robert Lewandowski.

Imediat, Polonia a deschis scorul din penalty prin veteranul de 38 de ani, care, până la final, a reușit un hattrick.

„Îmi dau lacrimile”  Fostul internațional, extrem de afectat când a văzut imaginile cu Hagi: „Să aştepţi 25 de ani...”
Citește și
„Îmi dau lacrimile” Fostul internațional, extrem de afectat când a văzut imaginile cu Hagi: „Să aştepţi 25 de ani...”
Citește mai mult
„Îmi dau lacrimile”  Fostul internațional, extrem de afectat când a văzut imaginile cu Hagi: „Să aştepţi 25 de ani...”

Polonia - România 6-0. Balaj contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin „O rușine”

Balaj consideră că intervenția lui Drăgușin nu a fost suficientă pentru acordarea penalty-ului.

„Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului.

Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge. Este inacceptabil!

Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!”, a spus Balaj, conform fanatik.ro.

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN

Galerie foto (16 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Captură video DAZN
+16 Foto
labels.photo-gallery

Fostul arbitru a criticat și alte decizii luate de Schnyder în prima repriză.

„Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez.

Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”, a mai spus acesta.

  • Opinia lui Balaj nu este însă împărtășită de Adrian Porumboiu. Fostul arbitru internațional consideră că Urs Schnyder a procedat corect.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
polonia Cristi Balaj arbitraj romania liga natiunilor radu dragusin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:38
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
19:10
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
18:31
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:35
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Top stiri
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Nationala
11:27
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Citește mai mult
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Nationala
14:05
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Citește mai mult
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Nationala
13:53
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Citește mai mult
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
B365
02.10
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
Citește mai mult
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 12 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share