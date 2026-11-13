„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Ilaix Moriba (jos, lângă portarul Ionuț Radu). Foto: IMAGO
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„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 12:10
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 12:10
  • Paulo Duarte (57 de ani), selecționerul naționalei din Guineea, l-a criticat pe Ilaix Moriba (23 de ani), acuzându-l de egoism în contextul disputei privind acordarea tricoului cu numărul 10.
  • Mijlocașul este coechipier cu portarul român Ionuț Radu (29 de ani) la Celta Vigo.
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Inițial, Moriba fusese convocat pentru meciul cu Eritreea din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. Pe 11 noiembrie, Federația Guineei a anunțat retragerea sa din lot. În locul său a fost chemat Mohamed Cherif Haidara.

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Ilaix Moriba, pus la punct de selecționerul Paulo Duarte

Deși Moriba a rămas la Celta Vigo acuzând probleme medicale la tendonul rotulian, motivate oficial și de antrenorul Claudio Giraldez, în Guineea absența sa a declanșat un val de nemulțumire.

Jucătorul a fost acuzat că ar fi refuzat convocarea din cauza refuzului staffului tehnic de a-i acorda numărul 10.

În conferința de presă dinaintea partidei cu Eritreea, selecționerul portughez a criticat dur prioritățile fotbalistului.

„În ziua de azi, nimeni nu mai vrea numărul 10. Asta era pe vremea lui Maradona, Zico... Oare pentru că ai numărul 10 o să joci?

Jucătorii vor să fie cei mai buni pe teren ca să-și apere clubul și țara. Asta contează. Dar când egoul tău este foarte mare, doar tu contezi. Nu, nu, cu mine nu merge așa!”.

Tehnicianul a subliniat că acest număr îi revine pe merit lui Aliou Badara Balde: „De ce vrei numărul 10? Aliou Balde îl poartă de doi ani. Suferă alături de echipă de doi ani: fie că se câștigă sau se pierde, el apare mereu și muncește”.

Scandalul a căpătat amploare după intervenția familiei jucătorului, scrie atlantico.net. Tatăl lui Ilaix Moriba a reacționat public și a negat ferm că fiul său ar fi cerut vreodată numărul 10, contraatacându-l pe Paulo Duarte și acuzându-l pe selecționer că încearcă să provoace disensiuni în vestiar.

26 de selecții
a bifat Ilaix Moriba la prima reprezentativă a naționalei din Guineea. A marcat un gol și a livrat 4 pase decisive

Ilaix Moriba s-a format la FC Barcelona, club care îi 2019 îi fixa o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro.

În vara anului 2021, acesta a fost transfserat de RB Leipzig pentru 16,6 milioane de euro. A mai fost împrumutat de Valencia și Getafe, înainte de a fi cumpărat de Celta Vigo în vara anului 2025, pentru 6 milioane de euro.

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