„N-am putea să-l angajăm?” Istvan Kovacs, remarcat după prestația din Italia - Franța 3-1: „Un act de curaj”
Istvan Kovacs. Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

„N-am putea să-l angajăm?” Istvan Kovacs, remarcat după prestația din Italia - Franța 3-1: „Un act de curaj”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 10:36
  • Istvan Kovacs (42 de ani) a primit multe aprecieri din partea presei internaționale, după prestația din Italia - Franța 3-1, partidă din Liga Națiunilor.
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Arbitrul român s-a aflat la centrul celui mai atractiv meci al serii de joi, iar deciziile sale, mai ales prin acordarea a două lovituri de la 11 metri, i-au adus numai cuvinte de laudă.

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Istvan Kovacs, lăudat în presa internațională după Italia - Franța 3-1

Kovacs l-a impresionat pe jurnalistul danez Karsten Krogh, care și-ar dori ca românul să arbitreze cele mai importante meciuri din campionatul Danemarcei.

„Un meci de fotbal extraordinar la Milano. E o plăcere să vezi o echipă națională italiană agresivă și captivantă.

Și apoi mai e și arbitrul absolut excepțional, Istvan Kovacs. Lasă jocul să curgă și are atâta autoritate încât jucătorii se concentrează doar pe fotbal.

N-am putea să-l angajăm? Măcar pentru meciurile decisive din Superliga. E cu vreo opt niveluri deasupra oricărui arbitru danez”, a scris Karsten Krogh, pe X.

„Într-un fotbal în care se fluieră din ce în ce mai puțin, acordarea loviturilor de pedeapsă atunci când sunt justificate este un act de curaj”, au scris italienii de la repubblica.it, care i-au acordat românului nota 6

Totodată, italienii au considerat corecte deciziile luate în privința ambelor echipe, având în vedere tensiunile de pe teren.

„Un arbitraj pozitiv per ansamblu, într-un meci intens. A fost corectă decizia privind primul penalty pentru faultul lui Gusto asupra lui Cambiaghi, la fel de evident fiind și penalty-ul acordat pentru intervenția lui Upamecano asupra lui Vergara.

Au fost corect și avertismentele acordate lui Jacquet, Pio Esposito și Bastoni. A ținut sub control un meci care a devenit din ce în ce mai tensionat, fără greșeli majore în gestionarea disciplinară”, au scris jurnaliștii de la virgilio.it, care i-au dat nota 6.5 lui Kovacs.

Italia s-a impus, joi, prin „dubla” lui Pio Esposito și reușita lui Frattesi, aceștia răsturnând rezultatul după ce Olise a deschis scorul pentru Franța, în minutul 10.

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