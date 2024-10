Petrolul-CFR Cluj 0-0. Dan Petrescu a recunoscut că rezultatul înregistrat la Ploiești este unul corect

Antrenorul clujenilor susține că un eventual succes cu Sepsi Sfântu Gheorghe ar spori șansele la primul loc

CFR Cluj a urcat pe locul 3 după egalul de la Ploiești, la egalitate de puncte cu Oțelul și cu Petrolul. Echipa lui Dan Petrescu joacă etapa viitoare pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe. CFR mai are o restanță de jucat, cu Oțelul Galați, partidă programată pe 11 noiembrie.

Dan Petrescu: „Dacă batem etapa următoare, putem spera la primul loc”

CFR Cluj a avut o singură mare ocazie la Ploiești, cea din ultimele secunde, ratată de Păun. Antrenorul Dan Petrescu este mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa pe „Ilie Oană”.

„Am zis că va fi un meci foarte greu, se vede de ce nu au pierdut acasă, joacă bine, organizat, nu complică, au stat foarte bine în teren, echipă agresivă, antrenorul face o treabă bună.

Am avut și noi o ocazie la ultima fază, dar la ce s-a jucat, rezultatul de egalitate a fost cel corect.

Avem nevoie să câștigăm următorul meci, cu Sepsi, iar atunci vom putea spera la mai mult.

Lupta e foarte mare, dacă câștigăm următorul meci intrăm și noi în luptă pentru primul loc.

Sepsi și-a revenit, a câștigat și astăzi, noi îl avem pe Louis care nu joacă, golgheterul echipei, cel mai în formă jucător, va fi greu”, a declarat Dan Petrescu la Prima Sport.

Camora: „S-a jucat puțin fotbal”

Și Mario Camora recunoaște că Petrolul și CFR Cluj „au jucat puțin fotbal pe Arena „Ilie Oană”.

„Am intrat bine în joc, e un punct, nu am primit gol, trebuie să ne odihnim și să ne pregătim să câștigăm acasă cu Sepsi.

S-a jucat puțin fotbal și cred că e un rezultat echitabil.

Noi am venit aici să câștigăm acest meci, dar e mai ușor să vorbim după. Am avut câteva ocazii, au avut și ei câteva cornere, ocaziile lor.

Ne pare rău că nu am câștigat acest meci, am vrut să câștigăm pentru club, pentru suporteri, am făcut 1000 de meciuri în prima ligă, dar nu s-a putut, trebuie să ridicăm capul și să continuăm să lucrăm”, a declarat Camora la Prima Sport.

