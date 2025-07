Dependenți de Tănase 5 concluzii după Petrolul - FCSB: experimentul eșuat + unde se vede diferența clară

Petrolul - FCSB 0-1. Campioana obține prima victorie din acest sezon al Ligii 1, însă evoluția a fost departe de nivelul așteptărilor.

5 concluzii după duelul de la Ploiești.

1. Experimentul fundașilor laterali în centru, eșec total

Inspirată de Guardiola, ideea cu fundașii laterali care închid în centru lasă FCSB complet descoperită pe benzi.

Kiki este lent, se repliază greu, iar Mihai Popescu a fost nevoit să acopere banda lui, dezechilibrând centrul.

Pantea, pe partea opusă, a fost la fel de modest: greoi, inofensiv și imprecis defensiv. O idee ce poate fi pusă în practică când jucătorii au calitățile necesare. Cu Kiki și Pantea în niciun caz. Primul schimbat la pauză cu Cercel, Iar Pantea a fost mutat în stânga.

În plus, Mihai Popescu și-a asumat la Ploiești un risc inutil. Încercări repetate de a dribla în condițiile în care în urma lui nu mai era nimeni, iar Kiki nu are viteza necesară de a recupera terenul pierdut. Deși are inițiative de construcție, Popescu urcă prea mult și forțează driblinguri riscante, pierzând mingi în zone periculoase.

Cum s-a întâmplat și cu Hermannstadt, dar și cu Inter D’Escaldes, FCSB a arătat fragilitate defensivă constantă și o predispoziție clară de a primi gol oricând.

2. Lixandru vizibil depășit fizic și în lipsă de ritm

Lipsa jocurilor se vede clar în cazul lui: lentoare în reacții și dificultăți în dueluri. Într-o scădere evidentă față de momentul accidentării, când tocmai ce fusese chemat la echipa națională. Schimbat la pauză cu Perianu.

3. Gheorghiță, doar o rezervă

A pierdut aproape fiecare minge, fără aport ofensiv sau defensiv. Lipsa vitezei și a implicării la recuperare îl fac complet inadecvat pentru nivelul actual al FCSB. Diferența față de titularii postului este uriașă. A și fost schimbat la pauză, locul său fiind luat de Tănase.

4. Cisotti, Tănase, Radunovic și Bîrligea sunt indispensabili

Absențele simultane a 2-3 dintre acești jucători esențiali se vede clar în jocul FCSB: scade creativitatea, organizarea și forța ofensivă.

E clar că sunt jucători indispensabili pentru echipă, iar lipsa lor dezvăluie limitele actuale ale lotului.

5. Miculescu, între sclipiri și ratări inexplicabile

Miculescu rămâne unul dintre puținii jucători capabili să creeze pericol din nimic. A avut o bară în minutul 11, cu un șut plasat de la marginea careului, și i-a oferit lui Olaru o pasă excelentă în minutul 53, însă căpitanul a ratat execuția.

Totuși, tot el alternează momentele de inspirație cu ratări greu de explicat. Are ocazii clare pe care le irosește cu o nonșalanță deranjantă, iar lipsa de eficiență în fața porții rămâne o problemă.

