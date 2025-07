„Nu mai erau cu mintea aici” Măldărășanu a rămas fără vedete la FC Hermannstadt + Vinovatul găsit după înfrângerea cu UTA: „Pune latul!”

UTA - HERMANNSTADT 1-0. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că rezultatul meciului din etapa a treia este nedrept.

Tehnicianul a vorbit și despre plecările importante de la echipa sa: „Oricum nu mai erau cu gândul aici”.

După remize cu FCSB și Metaloglobus, FC Hermannstadt a suferit prima înfrângere din noul sezon, însă Măldărășanu consideră că echipa sa nu a jucat chiar atât de rău.

Măldărășanu a avut și circumstanțe atenuante: FC Hermannstadt a rămas în această vară fără Tiago Goncalves și Ianis Stoica, starurile echipei.

„Tot timpul am luat-o de la capăt, așa a fost în fiecare an. Sunt jucători cărora le crește cota, sunt căutați, e normal să li se dea drumul, oricum nu erau cu mintea aici. Ianis a fost bine meciul trecut, dar oricum se gândea la plecare.

Ne așteptam la aceste două transferuri, l-am pierdut și pe Alexandru, dacă ne uităm în spate este și Valerică Găman, până la accidentare a fost un jucător de bază, plus Dragoș Iancu, la nivel de grup. Sunt jucători care au plecat, au venit alții, va trebui să suplinim acele absențe.

Așteptăm încă un mijlocaș, să vedem săptămâna următoare dacă va veni, probabil și un atacant, dar toată lumea caută atacanți.

De Kevin (n.r. Ciubotaru) chiar sunt mulțumit, a intrat bine și meciul trecut, este bine, sper să crească, să-i dăm încredere.

La fel și Patrick Vuc, chiar dacă Chițu s-a lovit la nas, oricum îl schimbam pentru că nu a fost în joc, înțeleg «Căldura, căldura», dar cald a fost pentru toată lumea. Sunt doi jucători (Ciubotaru și Vuc), plus Stancu, cărora trebuie să le dăm încredere”, a spus Măldărășanu la Prima Sport.

Trebuie să muncim mai mult, să fim mai eficienți, să nu greșim, să ne câștigăm duelurile, ăsta este fotbalul. Fotbalul înseamnă dueluri în momentul ăsta, cine le câștigă, câștigă meciul. Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

Măldărășanu: „Nu trebuia să pierdem”

În ciuda rezultatului, antrenorul a văzut și lucruri pozitive în meciul de la Arad.

„Nu vreau să mă mai gândesc la celelalte două etape, au trecut, avem două puncte. În meciul ăsta nu cred că trebuia să pierdem, normal că suntem supărați, o înfrângere nu are cum să te bucure sau să fii nepăsător.

Chiar începusem bine jocul, a apărut pe urmă alunecarea lui Selimonic, chiar în aceeași fază alunecase și Tzionis, am înțeles că terenul e mai moale în anumite zone.

O fază pe care nu am înțeles-o (n.r. faza golului), la minge lungă, am mers în presing sus, normal că ei au sărit presingul, dar de cele mai multe ori mingea a doua au câștigat-o adversarii, asta s-a întâmplat și la gol.

M-am bucurat că am avut reacție, Neguț a avut imediat ocazie de 1-1, am început bine repriza, am avut două ocazii mari, golul a făcut diferența.

Am schimbat sistemul în 4-4-2, și ei s-au retras sub presiunea pe care am pus-o noi. Trebuie să muncim mai mult, va fi un sezon greu”, a afirmat tehnicianul.

Trebuie să muncim mai mult, este păcat, nu am făcut un joc bun, dar am avut și momentele noastre bune. Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

Ratarea lui Kujabi: „Pune latul!”

În minutul 79, Oroian l-a găsit pe Kujabi în fața porții, însă gambianul a tras peste poartă. O ratare care l-a supărat pe Măldărășanu.

„Pune latul! Oriunde dai, este gol! N-ai cum să nu ai o reacție de dezamăgire.

A mai fost și o ocazie foarte bună a lui Cristi Neguț, dacă îi pasează Kevin pe jos la bara a doua, cred că marca, a dat-o la semiînălțime, a fugit mingea.

Am avut ocaziile noastre bune de a marca, n-am făcut-o, repet, diferența a făcut-o golul lor din prima repriză, îi felicit, asta este, o luăm de la capăt”, a concluzionat antrenorul echipei sibiene.

