Poli Iași si UTA Arad s-a terminat 0-1, într-un duel din etapa #25 din Liga 1.

Cea mai mare ocazie a Iașiului a venit în minutul 64, atunci când, după un corner, Samayoa l-a luat la țintă pe Gorcea din câțiva metri, portarul a respins șutul, iar reluarea guatemalezului a fost mult peste poartă.

VIDEO Daniel Zsori, eroul lui Mircea Rednic

În minutul 79, Vali Costache a intrat în interiorul careului mic din flancul stâng și i-a pasat în fața porții lui Zsori, care a stabilit rezultatul final.

După această victorie, UTA Arad urcă pe poziția 10, cu 30 de puncte după primele 25 de etape.

De cealaltă parte, Poli Iași rămâne pe loc retrogradabil, cu 22 de puncte.

Poli Iași - UTA Arad 0-1

A încris: D. Zsori (min. 79)

Min. 90+3 - Fluier final, 0-1

Min. 81 - Raoul Cristea este înlocuit cu Damien Dussaut la UTA Arad

Min. 79 - Gol UTA Arad, 0-1! Vali Costache intră în interiorul careului și centrază pe jos în fața porții pentru Zsori, care înscrie din fața porții

Min. 72 - A doua schimbare de la Poli Iași. Iese Tailson și intră Goncalo Teixeira

Min. 69 - Stefanovici este lansat spre poarta adversă și încearcă un șut în forță pe colțul scurt, însă nu prinde spațiul porții

Min. 68 - Dublă schimbare pentru UTA Arad. Ies Ghezali și Hrezdac și intră Zori și van Durmen

Min. 67 - Cartonaș galben pentru Adăscăliței pentru un fault tactic

Min. 64 - Samayoa îl țintește pe Gorcea din câțiva metri, portarul respinge tot la jucătorul lui Iași, iar acesta reia peste poartă

Min. 53 - Ocazie mare pentru Poli Iași. Kamara primește o minge din flancul stâng și i-o recentrează lui Stefanovici în fața porții, însă mijlocașul trimite pe lângă poarta adversă

Min. 46 - Stefanovici l-a înlocuit pe Tanasa

Min. 46 - A început repriza secundă

Min.45+1 - Final de prima repriză la Iași!

Prima repriză va fi prelungită cu minim 1 minut

Min.28 - Cartonaș galben și pentru Soares, după o intrare la Cristea.

Min.26 - Cartonaș galben pentru Marchioni, în urma unei intervenții asupra lui Ghezali.

Min.10 - O nouă ocazie pentru UTA! Poulolo ajunge la o minge respinsă, în urma unui corner, șutează, dar lovitura sa este blocată de defensiva adversă.

Min.7 - Replica moldovenilor nu întârzie să apară! Poulolo respinge greșit o minge în propriu careu, mingea sare la Roman, care reia cu capul spre poarta lui Gorcea, dar portarul arădenilor reține.

Min.5 - Costache este lansat excelent în adâncime, avansează, dar șutul său din interiorul careului de 16 metri este slab.

Min.1 - Start de partidă în Copou!

Poli Iași - UTA Arad, echipele de start:

Poli Iași : Fernandez - Adascăliței, Soares, Samayoa, Ispas - Tănasă, Gouet, Marchioni, Tailson - Roman, Camara.

: Fernandez - Adascăliței, Soares, Samayoa, Ispas - Tănasă, Gouet, Marchioni, Tailson - Roman, Camara. Rezerve : Ailenei, Niga, Da Silva, Bordeianu, Stefanovici, Ciobanu, Teixeira, Umar, Creț

: Ailenei, Niga, Da Silva, Bordeianu, Stefanovici, Ciobanu, Teixeira, Umar, Creț Antrenor: Vasile Miriuță

UTA : Gorcea - Tsouka, Conte, Poulolo, Gorcea - Hrezdac, Mihai, Danciu - Ghezali, Costache, Cristea

: Gorcea - Tsouka, Conte, Poulolo, Gorcea - Hrezdac, Mihai, Danciu - Ghezali, Costache, Cristea Rezerve : Rosu, Dussaut, Râpă, Olar, Trif, Van Durmen, Matei, Dragoș, Zsori

: Rosu, Dussaut, Râpă, Olar, Trif, Van Durmen, Matei, Dragoș, Zsori Absenți : Fabry, Benga, Omondi(accidentați)

: Fabry, Benga, Omondi(accidentați) Antrenor: Mircea Rednic

Stadion : Emil Alexandrescu

: Emil Alexandrescu Arbitru : Găman George Cătălin (Craiova)

: Găman George Cătălin (Craiova) A1 : Artene Ovidiu (Vaslui - Vaslui)

: Artene Ovidiu (Vaslui - Vaslui) A2 : Ilinca Cristian Daniel (Craiova)

: Ilinca Cristian Daniel (Craiova) Arbitru VAR : Trandafir Cristina Mariana (Bucureşti)

: Trandafir Cristina Mariana (Bucureşti) Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa)

Mircea Rednic: „Au fotbaliști experimentați”

În ciuda faptului că a pierdut la Craiova, scor 1-4, Mircea Rednic este de părere că Poli Iași are jucători experimentați, care pot face oricând diferența.

„Au schimbat antrenorul, Miriuță va crea o atmosferă bună, prin felul lui de a fi. Am văzut lucruri bune în meciul lor de la Craiova, au marcat la 2-0, după care au avut câteva situații de egalare.

A plecat Gheorghiță, un jucător de valoare, chiar dacă e tânăr, însă au fotbaliști experimentați, precum Bordeianu sau Roman, ultimul foarte prezent în joc, bate lovituri libere, lovește mingea cu ambele picioare, a fost și pe la UTA dacă nu mă înșel. Însă, e clar, ei încă se caută, dar așa e când vine un antrenor nou”, a declarat Mircea Rednic, potrivit aradon.ro

Vasile Miriuță: „Salopeta, lopata, hârlețul, toporul, umili, și la luptă! Numai așa ne salvăm!”

De partea cealaltă, Vasile Miriuță a vorbit despre situația echipei sale, dar și despre meciul de la Craiova.

„Toată lumea era cu capul în pământ la Craiova, în minutul 2, când am luat gol. Măi, tată, mai sunt încă 88 de minute! Care-i problema că am luat gol? Trebuie să luptăm, să întoarcem rezultatul. Când am luat golul trei la Craiova, în minutul 47, m-am uitat la echipa mea și am crezut că a anunțat că s-a întâmplat o tragedie, că a murit cineva din partea noastră!

Le-am spus jucătorilor «Măi, fraților, ridicați capul!». Nu suntem în situația de a umbla la costume la patru ace.

Trebuie să luăm salopeta și târnăcopul în mână! Să muncim, să fim umili. Care dorește acest lucru vine lângă mine, în barcă. Care nu, stă în tribună sau pe bancă.

Cine nu e alături de mine rămâne afară! Salopeta, lopata, hârlețul, toporul, umili, și la luptă! Numai așa ne salvăm!

Pe mine mă interesează doar ca Poli Iași să rămână în Divizia A. Dacă nu alergi, nu joci la Miriuță! Eu trebuie să găsesc 14 jucători cu care mă duc la luptă. Am pățit asta la Sibiu, m-am dus cu 14 jucători în play-out.

Dar ăia 14 trebuie să fie trup și suflet pentru clubul ăsta! O să-i găsesc pe ăia 14-15 până în play-out și o să mă duc la luptă. Ceilalți, să mă înjure că nu joacă. Antrenorii s-au tot schimbat aici, trebuie să se schimbe și jucătorii! Am fost vultur toată viața, vultur voi muri!” , a declarat Vasile Miriuță.

Antrenorul moldovenilor a vorbit și de situația lui Andrei Gheorghiță, cel care va pleca la FCSB și o va părăsi pe Poli Iași, după jocul cu UTA.

„Gheorghiță e un jucător foarte bun, mi-era drag. Eu antrenez doar, conducerea hotărăște cine pleacă. Va fi o pierdere pentru echipă, dar sunt sigur că vom avea planul B, să vină un nou under.

Gheorghiță e un jucător bun, dar nu pot ști sigur ce va face la FCSB. Depinde cum se integrează și dacă are sânge în instalație să joace acolo. Eu cred că se va descurca”

Cele mai interesante informații înainte de Poli Iași - UTA

Cinci victorii, două rezultate de egalitate şi cinci partide pierdute au înregistrat moldovenii în ediţia curentă pe teren propriu.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de şapte ori, fiecare şi-a trecut în cont câte trei victorii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 20 septembrie 2020, UTA - CSM Poli Iaşi 2-3. Pe băncile tehnice s-au aflat Laszlo Balint, respectiv Daniel Pancu.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 23 septembrie 2024, UTA Arad - Poli Iaşi 0-0.

Actualul tehnician al arădenilor a antrenat-o pe Poli Iaşi în stagiunea 2019-2020, reuşind salvarea grupării moldave de la retrogradare.

Mircea Rednic vs Poli Iaşi în ultimele 10 dueluri din campionat: 4 victorii - 4 remize - două înfrângeri.

Vasile Miriuţă vs Mircea Rednic: 4 jocuri - 3 remize - o victorie Rednic, notează lpf.ro