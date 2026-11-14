Cine transmite România - Polonia Unde poate fi urmărit la TV ultimul meci disputat acasă de națională în 2026

Penultima partidă din Liga Națiunilor a primei reprezentative poate fi urmărită în direct la TV.

România - Polonia se joacă azi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Pentru „tricolorii” lui Gică Hagi, duelul cu Polonia va fi ultimul din acest an în fața propriilor suporteri. Următorul joc pe teren propriu va loc abia în 2027, în preliminariile pentru Euro 2028.

Cine transmite la TV România - Polonia

La fel ca partidele precedente din Liga Națiunilor, meciul de sâmbătă de pe Arena Națională va putea fi urmărit la TV, în direct pe Antena 1 .

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurile naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

Lotul ales de Hagi pentru meciul cu Polonia

PORTAR

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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