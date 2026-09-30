S-a stins scandalul? Ce s-a întâmplat în ultimele ore între Ronaldo și selecționerul Jesus, în conflict după meciul lusitanilor cu Norvegia
Ronaldo, cu telefonul și cafeaua la teren. Foto: Imago
Liga Națiunilor

S-a stins scandalul? Ce s-a întâmplat în ultimele ore între Ronaldo și selecționerul Jesus, în conflict după meciul lusitanilor cu Norvegia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 13:37
  • Cristiano Ronaldo, 41 de ani, nu a acceptat că Jorge Jesus (72) l-a ținut 90 de minute pe bancă la Norvegia - Portugalia 1-2. 
  • Căpitanul a intrat în conflict cu selecționerul, nu s-a pregătit marți la Malmo, întorcându-se de la teren la hotel. Președintele federației, Pedro Proenca, și-a devansat zborul spre Scandinavia pentru a liniști situația. 
  • CR7 ar fi avut o discuție cu Jesus în care a lămurit lucrurile înaintea duelului din Danemarca. Ce a spus antrenorul și cum a reacționat starul lusitan. 
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Cristiano Ronaldo are 41 de ani și continuă să joace la naționala Portugaliei, după mai mult de două decenii în tricoul roș-verde.

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Dar statutul său la lot nu mai este același cu noul selecționer, Jorge Jesus. Dovadă ce s-a întâmplat la ultimul meci al lusitanilor, 2-1 în Norvegia. CR7 a rămas pe banca de rezerve 90 de minute. Nu a jucat deloc.

191 de goluri
a influențat Cristiano Ronaldo (146 de reușite, 45 de assisturi) în 234 de selecții pentru Portugalia. A cucerit Euro (2016) și Liga Națiunilor (2019, 2025)

De ce nu s-a antrenat Ronaldo. Conflictul cu Jesus sau lipsa aparatului?

De aici, supărarea starului și apariția conflictului. Cristiano i-ar fi reproșat antrenorului că nu și-a respectat promisiunea, să evolueze minimum o jumătate de oră în a doua repriză.

Ajunși la Malmo, în Suedia, deși joacă joi cu Danemarca la Copenhaga, portughezii nu l-au avut la antrenamentul de marți pe Ronaldo.

Jorge Jesus, ales selecționerul Portugaliei după CM 2026. Foto: Imago Jorge Jesus, ales selecționerul Portugaliei după CM 2026. Foto: Imago
Jorge Jesus, ales selecționerul Portugaliei după CM 2026. Foto: Imago

Acesta a fost la stadion, dar s-a întors la hotel. De ce? S-a speculat că a refuzat să se pregătească din cauza conflictului cu Jesus.

Cotidianul O Jogo susține că Ronaldo ar fi avut nevoie de un aparat specific pentru o pregătire individuală și nu l-a găsit la teren, de aceea ar fi revenit la hotel pentru a lucra la sala de forță.

Ronaldo a discutat marți seară cu selecționerul Jesus

Ulterior, Cristiano a postat pe Instagram o poză cu el în treningul Portugaliei și o inimă ca emoticon, postare care a declanșat alte speculații. Nimeni nu știa ce voia el să transmită.

S-a aflat și că președintele federației, Pedro Proenca, și-a devansat cu o zi zborul spre Scandinavia pentru a liniști situația.

Presa lusitană susține că Ronaldo a avut o discuție cu Jesus marți seară și că scandalul s-ar fi stins.

Jesus: „Vorbesc cu Ronaldo în fiecare minut”

„Ați discutat cu Cristiano?”, a fost întrebat selecționerul.

„Vorbesc cu el în fiecare zi, în fiecare minut”, a răspuns antrenorul în timp ce trecea pe lângă reporteri.

Căpitanul a zâmbit la o întrebare similară. A făcut un semn, cu degetul mare în sus. Totul e OK?

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