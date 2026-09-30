„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la  CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a anunțat că formația din Gruia ar putea pierde alți jucători importanți în perioada de mercato din iarnă.

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Tehnicianul spune că situația financiară a clubului obligă CFR să vândă jucători.

Șumudică anunță noi plecări de la CFR Cluj: „Trebuie să supraviețuim”

„Ce putem face este să menținem echipa în prima ligă. La un moment dat, aveam un singur fundaș central de meserie, pe Pantalon. În afară de asta, au plecat 15 jucători, în comparație cu CFR-ul lui Pancu.

Noi mai avem doar 3 titulari de anul trecut: Braun care juca, Camora care juca şi nu juca la un moment dat, şi Biliboc.

Mi-a plecat Abeid peste noapte. Îl făcusem fundaş central şi juca foarte bine. A venit şi mi-a zis că pleacă. Eram în dubii (n.r. - dacă să continue la CFR), cu siguranţă aş fi avut discuţii, dar mi s-a promis că se va ridica interdicţia.

Doi jucători unde mi-am pus amprenta şi i-am convins sunt Omic şi Nalic. Ei n-ar fi venit niciodată la CFR, la ce salarii am oferit noi.

Sunt doi jucători care ne vor ajuta, sunt pregătiţi în momentul de faţă. Ceilalţi jucători nu sunt pregătiţi în momentul de faţă, au nevoie de pregătire, mă refer la Perea, Jelani, Saca”, a mai declarat Șumudică pentru TVR Cluj.

Noi privim că au venit jucători de la Real Madrid, Barcelona. Mamă, se făcea un tam tam! Dacă l-aş fi luat şi eu pe Cubarsi sau pe nu ştiu cine puteam spune. Dar sunt nişte jucători care au cochetat cu echipa a doua de acolo, care au crescut într-un ambient ok, dar care sunt departe. Nu-i uşor să vii să joci în campionatul României peste noapte, credeţi-mă Marius Șumudică, antrenor CFR

Jucătorii la care se referea Șumudică sunt:

Cristian Perea (21 de ani) – venit de la Real Madrid Castilla, echipa secundă a lui Real Madrid

Leo Saca (19 ani) – format în La Masia, academia Barcelonei.

Andrei Cordea și Lorenzo Biliboc sunt printre fotbaliștii care ar putea pleca în iarnă. Cei doi au fost titulari în ultimele meciuri de campionat ale ardelenilor:

„Deocamdată suntem departe, Trebuie să fugim de locurile de jos din clasament. Trebuie să ne agățăm de locurile 7-8. În iarnă, cu siguranță, clubul trebuie să vândă ca să supraviețuiască: Cordea, Biliboc.

Trebuie să aducem în locul lor, nu e ușor. Trebuie să îi angrenez”, a spus Șumudică.

13,85 milioane de euro este valoarea lotului CFR Cluj. Andrei Cordea este cotat la 3 milioane de euro, iar Lorenzo Biliboc la 1,5 milioane

CFR Cluj ocupă locul 8 în Superliga, cu 13 puncte acumulate în 9 meciuri, și se pregătește pentru următoarea partidă de campionat, programată pe 8 octombrie.

„Vom vedea cum vom arăta după această întrerupere. Dacă mă întrebați așa, eu cred că noi am făcut bine ceea ce am făcut.

După meciul cu Botoșani (n.r. - scor 3-1), n-aș fi vrut să se întrerupă, aș fi vrut să joc cu cei de la U Cluj. Este o echipă superioară nouă.

Plecam cu șansa a doua, dar suntem ca animalul rănit: atunci devenim mai fioroși”, a mai spus acesta.

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