Proces pentru bani publici Se dezleagă  schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar

AFC Hermannstadt a intrat recent în faliment, iar Primăria Sibiu încearcă să recupereze în cadrul procedurii 14,2 milioane de lei din finanțările acordate clubului în 2024 și 2025.

Municipalitatea susține că Hermannstadt nu îndeplinea condițiile pentru a primi o parte din bani și invocă inclusiv cheltuieli decontate și ulterior stornate.

Cu accesoriile calculate până la 21 august, suma solicitată ajunge la 77,45 milioane de lei, circa 14,67 milioane de euro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

AFC Hermannstadt a intrat recent în faliment, iar în cadrul procedurii a apărut o dispută între club și Primăria Sibiu privind banii publici acordați în ultimii ani.

Falimentul AFC Hermannstadt: Primăria Sibiu cere recunoașterea unei creanțe de 14,67 milioane de euro

Municipalitatea solicită recunoașterea unei creanțe principale de 14.215.830,88 lei (2,69 milioane de euro), la care a calculat 63.236.796,58 lei (11,98 milioane de euro) accesorii, până la 21 august 2026.

În total, suma pentru care Primăria cere recunoașterea în procedura de faliment ajunge la 77,45 milioane de lei (14,67 milioane de euro).

Administratorul judiciar a respins cererea, iar Primăria a contestat decizia în instanță.

De unde vine suma de 14,2 milioane de lei

Cei 14.215.830,88 lei reprezintă suma pe care Primăria Sibiu susține că Hermannstadt trebuie să o restituie din finanțările primite în 2024 și 2025.

Banii au fost atribuiți prin patru contracte încheiate între municipalitate și club, pentru pregătirea și participarea echipei de seniori la competițiile organizate de FRF și LPF, respectiv pentru activitatea echipelor de juniori.

Cele patru contracte însumează:

6.203.236 lei - echipa de seniori, 2024;

- echipa de seniori, 2024; 500.000 lei - echipele de juniori, 2024;

- echipele de juniori, 2024; 6.977.594 lei - echipa de seniori, 2025;

- echipa de seniori, 2025; 535.000 lei - echipele de juniori, 2025.

Ulterior, Primăria a verificat modul în care au fost acordate și justificate aceste fonduri și susține că Hermannstadt nu îndeplinea toate condițiile pentru acordarea finanțărilor și că au existat și cheltuieli decontate care nu au fost justificate corespunzător.

Factura decontată, apoi stornată

Unul dintre exemplele invocate de municipalitate este cel al unei facturi emise de Onewellness SRL.

Cheltuiala a fost decontată din finanțarea acordată clubului, însă factura a fost ulterior stornată în contabilitatea Hermannstadt.

Potrivit Primăriei, banii publici aferenți acelei cheltuieli nu au fost returnați, iar clubul nu a prezentat ulterior documente care să demonstreze înlocuirea facturii cu o altă cheltuială eligibilă.

Primăria susține că astfel de situații permit recuperarea finanțării, conform clauzelor contractuale.

Legătura dintre Onewellness și Ștefan Mihai Băcilă

GOLAZO.ro a verificat firma și a constatat că există conexiuni de afaceri între Oana Dumitra Rotaru, asociat al Onewellness SRL, și Ștefan Mihai Băcilă, unul dintre acționarii Hermannstadt.

Cei doi sunt asociați și în Hermannstadt - Food & Drink Services SRL și Core Events Logistics SRL.

Onewellness SRL are ca domeniu principal de activitate activitățile centrelor de fitness.

GOLAZO.ro a dezvăluit schema facturilor stornate

GOLAZO.ro a prezentat în august mecanismul prin care unele facturi folosite de Hermannstadt pentru justificarea cheltuielilor din bani publici au fost ulterior stornate.

Potrivit informațiilor, clubul achita facturile furnizorilor, le depunea la Primărie pentru decontare, iar după ce municipalitatea vira banii către club, unele dintre facturi erau stornate, iar sumele plătite furnizorilor reveneau în conturile Hermannstadt.

Primăria a cerut banii înapoi în iulie

Disputa a devenit publică în iulie 2026, când Primăria Sibiu i-a transmis lui Hermannstadt o notificare prin care îi solicita restituirea a aproximativ 14,615 milioane de lei.

Clubul nu a achitat suma în termenul de 15 zile și a contestat notificarea.

În august 2026, la solicitarea GOLAZO.ro, Primăria Sibiu a transmis explicații privind această solicitare și a indicat un prejudiciu de 14.215.830 de lei, despre care municipalitatea a spus că a fost stabilit în urma verificărilor Curții de Conturi.

Ulterior, această sumă de 14,21 milioane de lei a devenit debitul principal pentru care Primăria a cerut recunoașterea creanței în procedura de faliment a clubului.

Administratorul judiciar a respins cererea Primăriei Sibiu

Primăria Sibiu a depus o cerere de plată în procedura de insolvență, solicitând recunoașterea celor 14.215.830,88 lei, plus accesoriile calculate până la 21 august.

Administratorul judiciar Ideal Insolv SPRL a respins însă cererea. În esență, acesta a considerat că suma solicitată nu este, în acest moment, o datorie suficient de clar stabilită pentru a putea fi recunoscută în procedură.

Municipalitatea a contestat raportul administratorului judiciar la Tribunalul Sibiu. Primăria susține că administratorul trebuia să verifice documentele și valoarea creanței, nu să stabilească dacă actele emise de municipalitate sunt legale.

În opinia Primăriei, existența unor contestații administrative sau a intenției clubului de a se adresa instanței nu înseamnă că suma nu poate fi analizată și recunoscută în procedura de faliment.

De ce vrea Primăria banii înapoi de la AFC Hermannstadt

Unul dintre punctele importante invocate de municipalitate este legat de condițiile de eligibilitate pentru finanțare.

Potrivit Primăriei, Hermannstadt a declarat că nu avea obligații de plată restante către municipalitate atunci când a solicitat finanțările pentru 2024 și 2025.

Verificările ulterioare ar fi arătat însă existența unor obligații fiscale neachitate la momentul respectiv. Municipalitatea indică, între altele, taxa pe spectacole.

Potrivit documentelor citate în contestație, Hermannstadt a achitat în mai 2024, prin două ordine de plată, suma de 56.884 de lei, care includea și obligații aferente perioadei anterioare, precum și accesorii.

Primăria susține că aceste plăți demonstrează existența unor obligații restante la momentul solicitării finanțării și că achitarea lor ulterioară nu schimbă situația existentă la data depunerii cererii.

AFCH a emis o declarație în fals cu privire la datoriile către bugetul local la momentul depunerii cererii de finanțare Primăria Sibiu, răspuns pentru GOLAZO.ro

Cum arată masa credală aprobată de Adunarea Creditorilor AFC Hermannstadt

În procesul-verbal al Adunării Creditorilor din 25 septembrie 2026, tabelul definitiv actualizat indică creanțe totale de 28,4 milioane de lei.

Creanța de 14,21 milioane de lei solicitată de Primăria Sibiu nu apare în acest tabel, deoarece cererea municipalității a fost respinsă de administratorul judiciar și este în prezent contestată la Tribunalul Sibiu.

În tabel apar atât foștii acționari, cât și firmele acestora: Rotar Claudiu Bucur, alături de Naturdiro SRL și Naturstore SRL, respectiv Ștefan Mihai Băcilă, alături de Terra Building SRL și Asterra Con SRL. Cea mai mare creanță este cea a AJFP Sibiu, de 6,17 milioane de lei.

Nr. crt. Denumire creditor Valoarea creanței (lei) Pondere în total creanțe 1 Terra Building SRL 1.250.000 4,4% 2 Asterra Con SRL 1.900.000 6,69% 3 Băcilă Ștefan Mihai 3.854.195 13,57% 4 Naturdiro SRL 741.130 2,61% 5 Naturstore SRL 2.330.000 8,2% 6 Rotar Claudiu Bucur 5.079.045 17,88% 7 AJFP Sibiu 6.176.687 21,74% — Total creanțe 28.406.265,54 100%

Falimentul, după retrogradare și pierderea finanțării de 7,7 milioane de lei

AFC Hermannstadt a cerut deschiderea procedurii falimentului după retrogradarea din Liga 1, retragerea din Liga 2 și acumularea unor datorii curente de peste 15,5 milioane de lei, aproximativ 3,1 milioane de euro.

Situația financiară a clubului s-a agravat și prin pierderea finanțării de 7,7 milioane de lei prevăzute pentru 2026 prin Agenda Sportivă a Primăriei Sibiu.

Potrivit administratorului judiciar, suma era condiționată de menținerea echipei în Liga 1, astfel că retrogradarea a dus la anularea finanțării din fonduri publice nerambursabile.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport