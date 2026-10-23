Apelează PSG la „joker”? Cum schimbă drama lui Kvaratskhelia planurile parizienilor. Cifra care sperie Europa

Paris Saint-Germain ar putea reveni pe piața transferurilor după ce Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) a devenit indisponibil până la finalul sezonului.

Campioana Europei a încheiat mercato-ul de vară cu un excedent de 181,4 milioane de euro, o schimbare majoră față de anii în care cheltuielile pentru transferuri depășeau cu mult încasările.

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În această vară, PSG a cheltuit 152 de milioane de euro pe transferuri, dar a încasat 333,4 milioane din vânzarea jucătorilor, cele mai importante plecări fiind cele ale lui Bradley Barcola (125), Goncalo Ramos (55), Randal Kolo Muani (41,2) și Kang-in Lee (35).

Acest surplus vine după mai mulți ani în care clubul a investit masiv, sub conducerea Qatar Sports Investments, în transferurile unor staruri precum Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Neymar sau Mbappe.

Accidentarea lui Kvaratskhelia ar putea grăbi un nou transfer la PSG

PSG urmărea deja să aducă în iarnă un tânăr jucător cu potențial pentru a întări flancurile atacului. Accidentarea lui Kvaratskhelia ar putea schimba planurile conducerii și ar putea determina clubul să caute o soluție mai devreme, scrie marca.com.

Situația este complicată și de indisponibilitatea temporară a lui Ousmane Dembele, deși Luis Enrique poate miza pe polivalența lui Desire Doue, Ferran Torres, Akliouche sau Godts.

O posibilitate este folosirea mecanismului „joker”, care permite cluburilor din Franța să legitimeze un jucător în afara perioadei obișnuite de transferuri, în anumite condiții.

Opțiunea este limitată la un singur fotbalist și se aplică jucătorilor proveniți de la echipe din Ligue 1 sau Ligue 2.

Numele lui Paris Brunner (Monaco) a fost vehiculat în presa franceză. La nivel european, printre jucătorii asociați cu interesul parizienilor se numără Nico Williams (Bilbao), Ibrahim Maza (Leverkusen), Mathis Albert (Dortmund) și JJ Gabriel (Manchester United).

297,5 milioane de euro a fost deficitul înregistrat de PSG pe piața transferurilor în vara anului 2023

O altă variantă luată în calcul de PSG este avansarea fundașului stânga Nuno Mendes într-un rol mai ofensiv, însă mutarea ar impune schimbări în defensivă.

Presa franceză mai notează că Luis Enrique se va baza pe Senny Mayulu și Quentin Ndjantou, doi tineri în care clubul are încredere și pe care îi va include în rotația echipei în perioada următoare.

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