Ce e mai rău! Kvaratskhelia, sfârșit de sezon la PSG după jocul cu Barcelona. Ce are georgianul!
Duelul cu Xavi Espart, momentul în care s-a accidentat Kvaratskhelia. Foto: Imago
Liga Campionilor

Ce e mai rău! Kvaratskhelia, sfârșit de sezon la PSG după jocul cu Barcelona. Ce are georgianul!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 12:38
  • Khvitcha Kvaratskhelia a părăsit terenul purtat pe brațe în repriza a doua a meciului PSG - Barcelona 4-2. 
  • Georgianul, 25 de ani, a suferit cea mai gravă accidentare la genunchiul drept. Ratează tot restul stagiunii. 
  • Ce s-a întâmplat cu ceilalți doi accidentați ai roș-albaștrilor, Dembele și Marquinhos.
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PSG a învins Barcelona, 4-2, după un joc excelent în multe momente, marți seară, în Liga Campionilor.

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Dar parizienii au pierdut dintr-odată trei oameni esențiali în mecanismul lui Luis Enrique.

Kvaratskhelia, leziune confirmată: ruptură a ligamentului încrucișat anterior

Un caz e foarte grav. Roș-albaștrii se temeau de cea mai rea accidentare din fotbal. S-a confirmat.

Kvara, cu fața schimonosită de durere. Foto: Imago Kvara, cu fața schimonosită de durere. Foto: Imago
Kvara, cu fața schimonosită de durere. Foto: Imago

În minutul 59, Khvitcha Kvaratskhelia s-a prăbușit urlând de durere după un duel cu Xavi Espart.

Acuza dureri mari la genunchiul drept. Georgianul a fost scos pe brațe de pe teren și înlocuit imediat cu Akliouche.

Așa a părăsit terenul Kvaratskhelia. Foto: Imago Așa a părăsit terenul Kvaratskhelia. Foto: Imago
Așa a părăsit terenul Kvaratskhelia. Foto: Imago

Extrema a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, leziune confirmată de RMN, potrivit L’Equipe. Kvara va fi operat în zilele următoare și va rata tot restul sezonului.

Nu doar Kvaratskhelia accidentat. Ce au Dembele și Marquinhos

Tot în minutul 59 a fost schimbat și căpitanul Marquinhos. Brazilianul se plângea de o problemă la bicepsul femural al coapsei drepte.

Testele inițiale au îndepărtat varianta unei leziuni grave.

Ousmane Dembele a fost victima unei alte afecțiuni musculare, cum a avut multe în ultimii ani. 

Vârful lui PSG nu a mai putut continua în minutul 20. Și la el e lezat bicepsul femural, dar la coapsa stângă. 

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