Ce e mai rău! Kvaratskhelia, sfârșit de sezon la PSG după jocul cu Barcelona. Ce are georgianul!

Khvitcha Kvaratskhelia a părăsit terenul purtat pe brațe în repriza a doua a meciului PSG - Barcelona 4-2.

Georgianul, 25 de ani, a suferit cea mai gravă accidentare la genunchiul drept. Ratează tot restul stagiunii.

Ce s-a întâmplat cu ceilalți doi accidentați ai roș-albaștrilor, Dembele și Marquinhos.

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PSG a învins Barcelona, 4-2, după un joc excelent în multe momente, marți seară, în Liga Campionilor.

Dar parizienii au pierdut dintr-odată trei oameni esențiali în mecanismul lui Luis Enrique.

Kvaratskhelia, leziune confirmată: ruptură a ligamentului încrucișat anterior

Un caz e foarte grav. Roș-albaștrii se temeau de cea mai rea accidentare din fotbal. S-a confirmat.

Kvara, cu fața schimonosită de durere. Foto: Imago

În minutul 59, Khvitcha Kvaratskhelia s-a prăbușit urlând de durere după un duel cu Xavi Espart.

Acuza dureri mari la genunchiul drept. Georgianul a fost scos pe brațe de pe teren și înlocuit imediat cu Akliouche.

Așa a părăsit terenul Kvaratskhelia. Foto: Imago

Extrema a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, leziune confirmată de RMN, potrivit L’Equipe. Kvara va fi operat în zilele următoare și va rata tot restul sezonului.

C'est confirmé : rupture d'un ligament croisé confirmée pour Khvitcha Kvaratskhelia après PSG-Barcelone https://t.co/bC3gqt6lrO — L'Équipe (@lequipe) October 21, 2026

Nu doar Kvaratskhelia accidentat. Ce au Dembele și Marquinhos

Tot în minutul 59 a fost schimbat și căpitanul Marquinhos. Brazilianul se plângea de o problemă la bicepsul femural al coapsei drepte.

Testele inițiale au îndepărtat varianta unei leziuni grave.

Ousmane Dembele a fost victima unei alte afecțiuni musculare, cum a avut multe în ultimii ani.

Vârful lui PSG nu a mai putut continua în minutul 20. Și la el e lezat bicepsul femural, dar la coapsa stângă.

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