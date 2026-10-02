Dezastru pentru România FOTO. Radu Drăgușin a fost eliminat, iar Polonia a marcat din penalty

POLONIA - ROMÂNIA. Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat în minutul 22 al partidei de la Varșovia.

Imediat gazdele au deschis scorul din penalty.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Daniel Bîrligea a fost foarte aproape de gol în minutul 21, însă Bulka a intervenit in extremis.

La faza imediat următoare a urmat dezastrul pentru „tricolori”.

POLONIA - ROMÂNIA. Radu Drăgușin, eliminat! „Tricolorii” au primit și gol

Radu Drăgușin l-a împins ușor în careu pe Robert Lewandowski (38 de ani), iar „centralul” partidei, Urs Schnyder, nu a stat la discuții și a arătat punctul cu var.

Stoperul celor de la Fiorentina a văzut și cartonașul roșu!

Aflați în camera VAR Fedayi San și Michele Schmolzer nu au intervenit, astfel a rămas penalty pentru Polonia, iar Drăgușin s-a văzut nevoit să plece la vestiare.

Lewandowski a transformat fără probleme și l-a învins pe Hindrich.

Gică Hagi a fost nevoit să facă imediat o schimbare și să introducă un fundaș central, sacrificându-l pe Valentin Mihăilă.

După eliminarea din partida de la Varșovia, Drăgușin va rata partida cu Suedia de luni, dar și pe cea cu Polonia de la București, programată pe 11 noiembrie.

Partida Polonia - România se dispută pe PGE Narodowy din Varșovia, în etapa a treia a Ligii Națiunilor. Pentru „tricolori”, acesta este al treilea meci din această ediție a competiției, după înfrângerile cu Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport