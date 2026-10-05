Omagiu pentru Cătălin Hîldan  Dinamo, mesaj emoționant pentru „Unicul Căpitan”, la 26 de ani de la decesul acestuia

Dinamo a postat un mesaj emoționant în memoria lui Cătălin Hîldan, fostul căpitan al echipei, la 26 de ani de la decesul acestuia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cătălin Hîldan s-a născut pe 3 februarie 1976, la Brănești. „Unicul Căpitan” al lui Dinamo s-a stins tragic, la doar 24 de ani, în timpul unui meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.

În minutul 74 al acelei partide, Hîldan s-a prăbușit pe gazon, medicii au încercat să-l resusciteze, dar din păcate acesta s-a stins în drum spre spital, în urma unui accident vascular cerebral.

Dinamo, mesaj în memoria lui Cătălin Hîldan

La 26 de ani distanță de la acel moment teribil, Dinamo a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în semn de omagiu pentru Cătălin Hîldan.

„În urmă cu 26 de ani, pe stadionul din Oltenița, în timpul unui amical disputat de Dinamo, Cătălin Hîldan, căpitanul clubului nostru, s-a prăbușit în minutul 74 al meciului.

În vârstă de doar 24 de ani, avea să treacă la cele veșnice în drum spre spital, iar din acel moment Cătălin Hîldan nu mai era doar căpitanul clubului Dinamo, ci devenea un simbol pentru veșnicie.

Cătălin Hîldan nu a fost un simplu jucător sau un căpitan de moment al lui Dinamo, ci un adevărat simbol, atât pe teren și în vestiar, cât și în afara lor. Un copil plecat din Brănești care visa să devină campion cu Dinamo și care nu s-a oprit nicio clipă până nu și-a îndeplinit visul.

Un exemplu prin dârzenia cu care se pregătea, întruchiparea atitudinii de «Câine autentic» pe terenul de joc și un suflet special, gata să-i ajute pe toți cei din jurul său în orice moment.

Cătălin, nu ai fost și nu vei fi niciodată uitat! Ești prezent în sufletele tuturor dinamoviștilor, pe echipamentul de joc al clubului, pe banderola de căpitan, iar galeria aceea numeroasă pe care o știai tu, îți cântă numele la fiecare meci!

Odihnește-te în pace, Cătălin Hîldan! Ai fost și vei rămâne în veci «Unicul Căpitan»!”, a scris Dinamo pe Facebook.

Dinamoviștii îl vor comemora pe Hîldan, de la ora 16:00, la cimitirul din Brănești, unde vor merge conducătorii, staff-ul și jucători de la prima echipă și „satelit”.

Cătălin Hîldan a fost format la academia „câinilor” și a câștigat titluri de campion la toate categoriile de vârstă. A debutat în prima divizie pe 2 octombrie 1994.

Cifrele lui Cătălin Hîldan

Cătălin Hîldan - 6 goluri în 138 de partide în Liga 1 pentru Dinamo, în perioada 1994-2000

În sezonul 1999/2000, Hîldan a cucerit eventul (campionatul și cupa) cu Dinamo

A adunat 8 selecții și a marcat un gol pentru echipa națională a României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport