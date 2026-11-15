Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul echipei naționale a României, a vorbit despre importanța victoriei obținute în fața Poloniei, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

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După patru înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, România a reușit să obțină prima victorie, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

Radu Drăgușin, după România - Polonia 2-1 : „Fanii ne dau o putere pe care în deplasare nu o avem”

Drăgușin consideră că susținerea publicului de pe Arena Națională a avut un rol important în prestația „tricolorilor”.

„O diferență foarte mare cred că au făcut-o fanii noștri astăzi. Nici nu se compară să joci în deplasare sau acasă.

Este cu totul altceva acasă, i-am simțit din primul până în ultimul minut și asta cred că s-a văzut pe teren. Ne dau o putere pe care, când nu suntem acasă, nu o avem”, a declarat Radu Drăgușin.

În meciul tur, disputat la Varșovia, România a suferit o înfrângere categorică în fața Poloniei, scor 0-6.

„Cred că a fost o revanșă a noastră în fața Poloniei, ne doream să facem un rezultat pozitiv. Ce s-a întâmplat în Polonia a fost foarte dur, foarte greu de digerat.

Nu cred că e vorba de atitudine, a existat mereu. În fotbal, detaliile fac diferența. Astăzi am fost și mai determinați să obținem un rezultat bun și cred că s-a văzut.

Mi se face pielea de găină când mă gândesc. Este un moment pe care l-am așteptat destul de mult timp. Suntem bucuroși că a venit acest succes și trebuie să construim pornind de la el”, a mai spus Drăgușin.

Radu Drăgușin, despre banderola de căpitan: „Un lucru pe care l-am visat de mic copil”

Fundașul a vorbit și despre momentul în care a preluat banderola de căpitan al echipei naționale.

„Să port banderola este o onoare, un lucru pe care l-am visat de mic copil. Orice fotbalist își dorește să își reprezinte țara și să fie căpitan. A fost un moment foarte frumos”.

Drăgușin a recunoscut că rezultatele negative din ultimele luni au afectat moralul jucătorilor, însă speră ca succesul în fața Poloniei să le redea încrederea.

Fiecare meci este diferit, dar cred că determinarea și ambiția sunt lucrurile care ne vor aduce succesul. Suntem conștienți că, după o perioadă de patru înfrângeri, s-a creat o energie negativă și toată lumea era mai jos. Astăzi este un rod al muncii noastre, sperăm să continuăm pe aceeași direcție. Radu Drăgușin

Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Bosnia: „ N-am avut în minte să scăpăm de ultimul loc”

România va disputa ultima partidă din actuala ediție a Ligii Națiunilor marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45.

„Va fi un meci dificil în deplasare, împotriva unei echipe bătăioase, dar noi trebuie să fim la fel de motivați.

Este un meci cu miză, dar noi n-am avut în minte să scăpăm de ultimul loc, ci să jucăm bine, pentru că știm că rezultatele vor veni”, a mai spus fundașul Fiorentinei.

Întrebat despre mesajul selecționerului de la finalul partidei, Drăgușin a răspuns:

Ne-a felicitat, ne-a spus să credem în continuare. El doar asta ne spune, să fim convinși, pentru că este calitate în echipă și trebuie să o arătăm pe teren. Radu Drăgușin

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