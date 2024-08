Risto Radunovic (32 de ani) a vorbit despre remiza cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-1, din turul I preliminar al Ligii Campionilor.

Fundașul, intrat în ultimele șase luni de contract, a vorbit și despre viitorul său.

Risto Radunovic a dezvăluit după meciul cu Maccabi Tel-Aviv că FCSB, formația la care evoluează din 2021, nu i-a făcut încă o ofertă pentru prelungirea înțelegerii scadente la finalul acestui an.

FCSB nu i-a oferit prelungirea contractului lui Radunovic

„Am contract până în iarnă. Am voie să discut cu oricine și voi vedea ce va fi. O să văd ce zic agenții și aștept cea mai bună soluție. Nu am nimic concret de aici, doar am discutat, dar nimic oficial”, a subliniat Radunovic.

Risto Radunovic (32 de ani) consideră că „roș-albaștrii” ar fi meritat să câștige turul cu Maccabi.

„Nu pot spune că e un rezultat echitabil, am avut ocazii, dar nu am fost inspirați în ultimii 30 de metri. După ce au marcat, trebuie să fim mulțumiți cu egalul. Am avut ocazii mari în ultimele 15 minute și îmi pare rău că nu am câștigat” , a spus Radunovic.

„Jocul ne dă speranțe, ne calificăm la Budapesta”

Risto Radunovic consideră că FCSB este avantajată că va disputa partida retur la Budapesta, pe teren neutru, și nu în Israel, din cauza conflictului din această țară.

„E campioana Israelului, se vede că are calitate, se vede mâna antrenorului. Totul e deschis. Mergem la Budapesta și sperăm să ne calificăm. Nu mă gândesc la pierderea calificării. E un avantaj pentru noi că jucăm la Budapesta. Jocul ne dă speranțe. Sper să câștigăm cu un gol diferență”, a completat Radunovic.