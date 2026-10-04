Nadal s-a întors pe teren VIDEO. Legendele tenisului, show total la 10 ani de la deschiderea academiei lui Rafa

Rafael Nadal (40 de ani), fostul lider mondial, a revenit sâmbătă pe terenul de tenis, la aproape doi ani de la retragere.

a revenit sâmbătă pe terenul de tenis, la aproape doi ani de la retragere. Ibericul a făcut-o la un eveniment organizat cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea academiei sale.

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Într-o atmosferă relaxată, fanii au avut ocazia să-i revadă împreună pe mai mulți foști rivali ai spaniolului din circuitul ATP.

Nadal a fost căpitanul Echipei Rafa, din care au făcut parte Carlos Moya, David Ferrer și Richard Gasquet.

De cealaltă parte, Andy Murray a condus Echipa Murray, care i-a avut în componență pe Marat Safin, Dominic Thiem și Fabio Fognini.

Rafael Nadal a revenit pe teren pentru aniversarea a 10 ani de la fondarea academiei sale

Chiar dacă a fost vorba doar de un eveniment demonstrativ, spaniolul a fost critic cu prestația sa, la fel ca în zilele de glorie.

În primul meci, Nadal a făcut echipă cu David Ferrer și-a exprimat nemulțumirea chiar în timpul interviului acordat pe teren, explicând că, dincolo de rezultat, își dorea să joace la un nivel care să-l satisfacă, potrivit sport.es.

Rafa Nadal and David Ferrer are having so much fun at the RAFA NADAL ACADEMY SLAM 🎾🔥🇪🇸 https://t.co/lYp1K4hxyK — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) October 3, 2026

Momentele de voie bună nu au lipsit. Fabio Fognini a reușit o lovitură spectaculoasă pe linie, dar arbitrul a considerat că mingea a ieșit. Nadal nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe italian: „Aici, la Manacor, liniile sunt proaste!”.

Italianul a avut însă propriul motiv de bucurie: „Pentru prima dată l-am învins pe David Ferrer în 20 de ani, sunt mulțumit de asta”.

Carlos Moya și-a tachinat și el adversarii, iar despre Nadal a spus: „Toți știm că va fi competitiv” .

Safin a fost protagonistul unui eveniment amuzant. În timp ce Nadal și Ferrer ofereau un interviu pe teren, rusul se încălzea pentru următorul meci și a trimis o minge cu racheta direct către Nadal.

Spaniolul a fost surprins și a reacționat cu zâmbetul pe buze. Safin a demonstrat că încă își păstrează precizia loviturilor.

Echipa Rafa, victorie cu Echipa Murray

Echipa condusă de Nadal a câștigat, scor 4-3, duelul cu echipa Murray.

Rezultatele înregistrate pe parcusul evenimentului demonstrativ:

Moya/Gasquet — Safin/Fognini 10-9

Murray/Thiem — Nadal/Ferrer 10-9

Fognini/Thiem — Gasquet/Ferrer 10-8

Nadal/Gasquet —Murray/Safin 10-0

Moya/Ferrer — Thiem/Safin 10-8

Murray/Fognini —Nadal/Moya 10-7

Nadal/Moya — Murray/Fognini 7-5

Rafa și Andy au oferit mai multe momente amuzante pe parcusul confruntărilor. La un moment dat, Nadal l-a împins în glumă pe Murray. Cei doi foști mari jucători s-au amuzat copios.

Un alt moment ce a făcut deliciul publicului s-a petrecut chiar la ultimul punct al evenimentului demonstrativ.

Nadal l-a lovit pe Murray cu mingea în spate, după un voleu din apropierea fileului, iar fostul jucător britanic a țipat de durere, spre amuzamentul celor prezenți.

Nadal hits Murray with the volley to win the Rafa Nadal Academy Slam 🤣👏 https://t.co/l7w47v6zL4 — Tennis Channel (@TennisChannel) October 3, 2026

Înainte de a intra pe teren, cei doi au făcut și schimb de tricouri. Spaniolul i-a oferit fostului său rival un tricou cu Real Madrid, în timp ce Andy Murray i-a oferit lui Nadal un tricou al lui Arsenal, echipa pe care o susține.

Vedetele n-au lipsit de la eveniment

Raul Gonzalez, legenda lui Real Madrid, clubul pentru care Nadal este trup și suflet, a fost prezent în tribunele arenei din Manacor.

Foto: captură video marca.com

De asemenea, cântărețul spaniol David Bisbal a fost cel care i-a înmânat, la final, trofeul lui Rafael Nadal pentru victoria echipei sale.

Cum a performat Rafa Nadal Academy din 2016 până în 2026

De-a lungul timpului jucătorii proveniți din cadrul academiei au câștigat 14 titluri de Grand Slam la juniori (7 la simplu și 7 la dublu), în timp ce 5 dintre ei au ajuns locul 1 mondial la juniori.

În urmă cu aproximativ o lună, 7 jucători ai academiei erau simultan în Top 100 în clasamentele ATP și WTA. Printre aceștia se numără și Alexandra Eala (21 ani), aflată pe locul 18 WTA.

Academia s-a extins și la nivel internațional, având un total de 8 centre în întreaga lume: Manacor, Costa Mujeres, Grecia, Kuweit, Hong Kong, Marbella, Egipt și Punta Cana.

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