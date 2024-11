Bogdan Vasiliu (47 de ani), fost președinte la CS Rapid, e acuzat de soția sa, cu care se află în proces de divorț, că a fost violent fizic și verbal.

Vasiliu se află în arest la domiciliu, după ce, la finalul lunii octombrie, a fost reținut și acuzat de procurorii DNA.

Fostul conducător de la CS Rapid e acuzat că a cerut unui om de afaceri, şi el reţinut în acelaşi dosar, 200.000 de euro în schimbul unor contracte de închiriere a cantinei şi restaurantului clubului, unde să mănânce sportivii.

Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au căsătorit în urmă cu un an, după doar două luni de relație, însă au decis să divorțeze după câteva luni, în august, iar prezentatoarea TV și-a acuzat fostul soț că a fost violent în repetate rânduri.

Alina Petre, acuzații grave la adresa lui Bogdan Vasiliu: „A fost violent”

Prezentatoarea TV a povestit mai multe episoade în care spune că a fost hărțuită de fostul președinte de la CS Rapid.

„El avea un comportament un pic agresiv, ca să zic așa, nu vreau să intru în detalii ca să nu… și fizic. Era foarte, foarte, nervos, foarte recalcitrant . Am avut trei episoade foarte agresive cu el, am plecat de două ori de acasă, a venit după mine”, potrivit digisport.ro.

Prezentatoarea TV a povestit pentru Antena Stars, că Vasiliu a avut un episod de furie și cu fiica ei dintr-o căsătorie anterioară.

„A fost violent și cu fata mea, de trei ori. Am martori. Am vrut doar să plec și să uit că s-au întâmplat acele episoade”, a mai spus ea.

Alina Petre: „Am fugit. A spart uși”

Alina Petre a explicat și de unde au început violențele și care a fost prima întâmplare nefericită:

„Am fugit, eram după o gală, unde mi se acordase un premiu, am venit acasă, el a făcut un acces de gelozie pentru că postase un prieten o poză cu mine de la gala unde el nu ajunsese, deși l-am invitat să meargă.

Când am venit acasă s-a năpustit asupra mea, a spart niște uși, am fugit desculță pe străzi și am sunat-o pe prietena mea care a venit de undeva din apropierea Piteștiului”.

Nu mai vreau să fiu contactată, nu mai vreau să mi se trimită sute de mesaje pe email. Sunt hărțuită, șantajată emoțional, amenințată că se omoară dacă nu mă duc la el, lucruri foarte urâte. El are și un diagnostic psihiatric, mi-e frică. Mă tem, pentru că înainte ca el să fie reținut am avut parte de tot felul de lucruri destul de neplăcute pentru mine și pentru familia mea Alina Petre

Pe 21 noiembrie, Alina Petre s-a prezentat la secția de poliție, unde a obținut un ordin de restricție împotriva lui Bogdan Vasiliu pentru o perioadă de 5 zile. Ulterior, va fi nevoită să se adreseze instanței.

Bogdan Vasiliu este arestat la domiciliu

În momentul de față, fostul președinte de la CS Rapid este arestat la domiciliu din luna octombrie, deoarece a fost acuzat de luare de mită și abuz în serviciu.

Bogdan Vasiliu ar fi cerut suma de 200.000 de euro pentru a facilita închirierea cantinei clubului din Giulești.

Comunicatul DNA după ce fostul conducător de la CSM și Rapid a fost reținut, inițial, pentru 24 de ore:

„VASILIU BOGDAN, la data faptelor director general al Clubului Sportiv Rapid, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Inculpatul Vasiliu Bogdan, în calitate de director general al C.S. Rapid, ar fi pretins de la G.M.M., om de afaceri, suma de 200.000 de euro pentru a facilita atribuirea unor contracte de închiriere a cantinei şi restaurantului aparţinând C.S. RAPID şi de servire a mesei sportivilor clubului.

Din suma totală solicitată, Vasiliu Bogdan ar fi primit suma de 30.000 de euro în conturile personale şi 348.103 lei, echivalentul a aproximativ 70.000 de euro, prin conturile societăţii controlate de el.

Diferenţa de 100.000 de euro urma să fie primită pe parcursul derulării contractelor de servire masă, respectiv câte 10.000 de euro lunar, până la achitarea acestei sume”, este o parte din comunicatul DNA.

La finalul lunii august, Bogdan Vasiliu și-a dat demisia din postura de director general al clubului CS Rapid, după ce a ocupat funcția mai bine de doi ani.

Bogdan Vasiliu a venit la Rapid de la CSM București și a ocupat, mai întâi postul de președinte al Clubului Sportiv, înlocuind-o pe Vali Caciureac, care s-a pensionat.

În tot acest timp, acesta a condus cele 14 secții ale clubului Rapid, iar, apoi, a devenit director general.