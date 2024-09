Daniel Pancu nu uită declarațiile făcute de Marius Șumudică în trecut și spune că s-a simțit „de foarte multe ori jignit” de actualul tehnician al giuleștenilor.

În ciuda relației tumultuoase pe care a avut-o cu Șumudică, selecționerul naționalei U21 e de părere că Rapid a procedat corect când a decis să-l instaleze pe banca echipei.

Pancu laudă numirea lui Șumudică la Rapid

Selecționerul naționalei de tineret a României consideră că Șumudică e cea mai bună variantă pentru revitalizarea Rapidului:

„M-a surprins numirea lui Șumudică fiindcă normal era să-l numești mai de mult, dacă voiai antrenor, dacă voiai rapidist. Nu știu care au fost cauzele (n.r. - pentru care Șumudică a ajuns abia acum la Rapid).

E frumos ce a spus Șumudică acum, faptul că și-a cerut scuze e foarte important”, a spus Pancu.

S-a referit la scuzele prezentate de antrenor fanilor, după ce declarase în urmă cu ceva timp că „Rapidistul Șumudică a murit” și „Eu nu pot antrena Rapidul în Liga a II-a, pentru că am o carieră în spate”.

Pancu nu uită: „ Nu am avut cea mai bună relație cu Șumudică”

Pancu și-a amintit de colaborarea cu Șumudică (2011). Atunci, Pancu era jucător și Șumudică antrenor, iar relația dintre ei n-a fost cea mai bună, conform spuselor selecționerului U21.

„Nu am avut cea mai bună relație cu el. Drept dovadă, după ce a plecat, în primele două jocuri am câștigat la Pandurii 1-0, gol Pancu, și în Ghencea 1-0, gol Pancu, și ne-am îndeplinit obiectivul cu acele 6 puncte”, a spus Pancu.

În 2011, după 32 de meciuri pe banca Rapidului, Șumudică a fost dat afară de George Copos, patronul de la acea vreme. Marian Rada a preluat echipa, iar Rapid a terminat sezonul pe locul 4, cu unul mai sus decât cu Șumudică la cârmă.

Pancu: „M-am simțit jignit de declarațiile lui Șumudică”

„ Eu am fost implicat în proiectul ăsta de la Rapid din 2017 și m-am simțit de foarte multe ori jignit, ăsta e cuvântul, de declarațiile lui.

Jucam cu șapte mii și ceva de suporteri în tribună, băteam cu 13-0 în liga a 4-a, cu Progresul, și a doua zi prima declarație a fost a lui Șumudică: «Cine sunt ăștia?». Uite cine sunt ăștia.

Bine că și-a cerut scuze, bine că acceptă lucrurile astea. Eu, fiind implicat acolo, nu că am avut de suferit, dar nu era în regulă să spună toate lucrurile astea”.

Va reuși Marius Șumudică să ia titlul cu Rapid? Da, chiar din acest sezon % Da, dar în ediția următoare % Nu, nu va reuși %

Pancu, mesaj pentru Șumudică: „Sentimentele pot fi bătute de rațiune”

Pancu speră ca Șumudică să aibă succes la Rapid și îi dă și un sfat:

„Eu îmi doresc ca acum, în a doua lui perioadă la Rapid, să reușească. Cu toate că atunci avea o echipă mult mai bună decât asta de acum, nu știu cum se va finaliza.

Îmi doresc din suflet să înțeleagă că sentimentele pot fi bătute de rațiune. E totuși la o vârstă la care cred eu că are capacitatea să înțeleagă . Atât.

Și eu am antrenat Rapidul, am plâns o săptămână când am fost dat afară, dar acum aș fi mult mai rece, cu toate că e greu acolo”, a spus Pancu la Prosport.