- Rapid a învins FC Argeș, scor 1-0, într-o partidă amicală desfășurată la noua bază de pregătire a giuleștenilor de la Ștefănești.
Piteștenii au început mai bine partida, iar în minutul 10, Balaure a fost luat cu fulgi cu tot în careul advers de fundașul stânga Ebenezer Annan (24 de ani), iar „centralul” a arătat punctul cu var.
Ricardo Matos și-a asumat execuția, însă Răzvan Ducan a parat șutul portughezului.
Rapid, victorie în amicalul cu FC Argeș
La pauză a fost 0-0, însă Rapid a avut nevoie de doar patru minute din repriza secundă pentru a marca.
Pancu a introdus majoritatea titularilor, iar Filip Stojilkovic a decis partida cu o „scăriță” de efect, după o pasă decisivă semnată de Claudiu Petrila, în urma unui un-doi cu Rareș Pop.
Pentru giuleșteni a fost a doua victorie în fața piteștenilor din acest sezon. Rapid a câștigat și partida din turul sezonului regulat, scor 3-1.
Echipele de start folosite în Rapid - FC Argeș
- Rapid: Ducan - Manea, Ciobotariu, Celik, Annan - Gojkovic, Tape - Pop, Șucu, Kamara - Jambor
- FC Argeș: Căbuz - Tofan, Garutti, Sadriu, Tiago - Alagbe, Balaure, Emmers - Mendy, Matos, Luvambo
Alte rezulate ale cluburilor din Superliga în amicalele disputate în această pauză competițională
Azi
- Farul – Unirea Slobozia 2-0 (Tănasă, Sylvestre - pen.)
- CFR Cluj – ASA Târgu Mureș 2-0 (Omic, Șfaiț)
- Csikszereda – FC Bacău 3-2 (Lima, Eppel, Matyas / Mitrică, Pavel)
Vineri
- Petrolul – Metalul Buzău 2-0 (Leescu, Teixeira)
- U Cluj – Șelimbăr 1-3 (Mendy / Bucuroiu x2, Oroian)
Superliga se va relua pe 20 noiembrie, cu runda inaugurală a returului sezonului regulat.
Programul etapei #16 din Superliga
Vineri, 20 noiembrie
- FC Botoșani - FC Voluntari, ora 17:30
- Farul Constanța - Universitatea Cluj, ora 20:30
Sâmbătă, 21 noiembrie
- Csikszereda - Corvinul Hunedoara, ora 15:00
- CFR 1907 Cluj - Oțelul Galați, ora 17:30
- Dinamo - Petrolul Ploiești, ora 20:30
Duminică, 22 noiembrie
- UTA Arad - Universitatea Craiova, ora 17:30
- FC Argeș - FCSB, ora 20:30
Luni, 23 noiembrie
- Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Rapid, ora 20:00