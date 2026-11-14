Rapid, victorie cu FC Argeș VIDEO. Stojilkovic, decisiv pentru giuleșteni + Toate rezultatele din amicale
Rapid/ Foto: Facebook @Rapid
Superliga

Rapid, victorie cu FC Argeș VIDEO. Stojilkovic, decisiv pentru giuleșteni + Toate rezultatele din amicale

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 16:41
  • Rapid a învins FC Argeș, scor 1-0, într-o partidă amicală desfășurată la noua bază de pregătire a giuleștenilor de la Ștefănești.
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Piteștenii au început mai bine partida, iar în minutul 10, Balaure a fost luat cu fulgi cu tot în careul advers de fundașul stânga Ebenezer Annan (24 de ani), iar „centralul” a arătat punctul cu var.

Ricardo Matos și-a asumat execuția, însă Răzvan Ducan a parat șutul portughezului.

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Rapid, victorie în amicalul cu FC Argeș

La pauză a fost 0-0, însă Rapid a avut nevoie de doar patru minute din repriza secundă pentru a marca.

Pancu a introdus majoritatea titularilor, iar Filip Stojilkovic a decis partida cu o „scăriță” de efect, după o pasă decisivă semnată de Claudiu Petrila, în urma unui un-doi cu Rareș Pop.

Pentru giuleșteni a fost a doua victorie în fața piteștenilor din acest sezon. Rapid a câștigat și partida din turul sezonului regulat, scor 3-1.

Echipele de start folosite în Rapid - FC Argeș

  • Rapid: Ducan - Manea, Ciobotariu, Celik, Annan - Gojkovic, Tape - Pop, Șucu, Kamara - Jambor
  • FC Argeș: Căbuz - Tofan, Garutti, Sadriu, Tiago - Alagbe, Balaure, Emmers - Mendy, Matos, Luvambo

Alte rezulate ale cluburilor din Superliga în amicalele disputate în această pauză competițională

Azi

  • Farul – Unirea Slobozia 2-0 (Tănasă, Sylvestre - pen.)
  • CFR Cluj – ASA Târgu Mureș 2-0 (Omic, Șfaiț)
  • Csikszereda – FC Bacău 3-2 (Lima, Eppel, Matyas / Mitrică, Pavel)

Vineri

  • Petrolul – Metalul Buzău 2-0 (Leescu, Teixeira)
  • U Cluj – Șelimbăr 1-3 (Mendy / Bucuroiu x2, Oroian)

Superliga se va relua pe 20 noiembrie, cu runda inaugurală a returului sezonului regulat.

Programul etapei #16 din Superliga

Vineri, 20 noiembrie

  • FC Botoșani - FC Voluntari, ora 17:30
  • Farul Constanța - Universitatea Cluj, ora 20:30

Sâmbătă, 21 noiembrie

  • Csikszereda - Corvinul Hunedoara, ora 15:00
  • CFR 1907 Cluj - Oțelul Galați, ora 17:30
  • Dinamo - Petrolul Ploiești, ora 20:30

Duminică, 22 noiembrie

  • UTA Arad - Universitatea Craiova, ora 17:30
  • FC Argeș - FCSB, ora 20:30

Luni, 23 noiembrie

  • Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Rapid, ora 20:00

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