Raul Rusescu (38 de ani), noul șef al academiei FCSB, a declarat că nu este de acord cu regula U21 din Liga 1 și consideră că se poate găsi o alternativă.

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Fostul atacant a fost prezentat oficial, alături de Lukasz Szukala, noul director sportiv al roș-albaștrilor, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Laurențiu Reghecampf.

Raul Rusescu, împotriva regulii U21: „Nu toți jucătorii sunt pregătiți să joace în Liga 1”

Noul șef al academiei FCSB consideră că obligativitatea utilizării unui fotbalist eligibil pentru regula U21 nu este benefică în toate cazurile.

„Sunt împotriva implementării regulii U21. Consider că se poate găsi o alternativă, pentru că nu este benefică tuturor jucătorilor.

Nu toți jucătorii U21 sunt pregătiți să joace în Liga 1. Datoria mea ca șef de academie este să îi ofer antrenorului de la prima echipă cât mai multe variante de la academie”, a declarat Raul Rusescu.

Fostul internațional român a explicat că, după retragerea din activitate, a studiat modul în care lucrează cluburile din Europa.

„Cunoaștem clubul, cunoaștem oamenii. Sunt mulți oameni care erau aici și ultima dată când eram jucător, doar că, în momentul de față, lucrurile sunt diferite.

De când ne-am lăsat, am învățat, am studiat, am călătorit să vedem ce se întâmplă în Europa.

Îmi doresc ca academia să devină una dintre cele mai bune din țară, să implementez ceea ce am învățat și cred că voi reuși. Responsabilitatea mea în momentul de față este foarte mare, pentru că viitorul unor copii stă în mâinile mele”, a mai spus acesta.

Raul Rusescu vrea ca academia FCSB să devină cea mai bună din România

Una dintre prioritățile lui Rusescu este promovarea jucătorilor din propria academie la prima echipă, pregătită de Laurențiu Reghecampf.

„E prima mea zi. Așa cum am zis mai devreme, obiectivul meu e să fie cea mai bună academie din țară.

Obiectivul meu principal este ca, în cel mai scurt timp posibil, antrenorul primei echipe să aibă la dispoziție jucători din academie. Asta înseamnă foarte mult pentru un club de nivelul ăsta. E important să punem jucătorii pe primul loc în academie”, a mai spus acesta.

Întrebat despre posibilitatea ca tinerii fotbaliști să aleagă să plece în străinătate înainte de a ajunge la prima echipă, Rusescu a răspuns:

Asta trebuie să fie obiectivul academiei, de asta este foarte important ca antrenorul echipei mari să fie lângă academie. De mâine voi avea foarte multe ședințe cu părinții de la fiecare grupă, cu antrenorii, o evaluare și un plan. Obiectivul este să nu plece niciun jucător din academie, să încercăm să îi dezvoltăm și să îi aducem la un nivel mai aproape de a putea face performanță. Raul Rusescu, coordonator al academiei FCSB-ului

Rusescu este conștient însă că nu va putea împiedica toate plecările din cadrul academiei.

„N-am niciun dubiu că se vor întâmpla lucruri care nu vor fi pe placul meu. Asta nu înseamnă că drumul nostru se va opri la un singur jucător.

Vorbim de niște copii care poate, la un moment dat, sunt influențați. Nu ținem pe nimeni cu forța. Obiectivul meu este să readuc standardul la acest club. Standardul înseamnă comportament, educație, muncă”, a mai spus acesta.

Raul Rusescu, despre presiunea de la FCSB: „Aici e mai mare ca oricând”

Fostul atacant a vorbit și despre responsabilitatea pe care și-a asumat-o odată cu revenirea la club.

„Sunt riscuri pe care ni le-am asumat. Suntem pregătiți pentru ce urmează. Știm clubul, știm oamenii.

Este un risc pe care îl aveam oriunde altundeva. Indiferent că eram aici sau la alt club, presiunea există tot timpul. Aici e mai mare ca oricând”, a mai spus acesta.

147 de meciuri a jucat Raul Rusescu în tricoul celor de la FCSB, pentru care a marcat 59 de goluri și a oferit 24 de pase decisive

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