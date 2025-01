„Poate prind semifinala sau finala” Mihai Lixandru și Raul Rusescu, la prezentarea trofeelor Europa League și Conference League

Raul Rusescu (36 de ani) și Mihai Lixandru (23 de ani) au fost prezenți la prezentarea trofeelor Europa League și Conference League.

Cei doi au vorbit la evenimentul de la Park Lake Shopping Center despre momentele petrecute la FCSB și meciul cu Manchester United.

Partida din această seară poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, de la ora 22:00.

Raul Rusescu, despre Europa League: „Aici s-au întâmplat visele copilăriei”

Fostul atacant al campioanei a vorbit despre momentele petrecute la club, performanțe la care înainte doar visa.

„E o onoare pentru mine să fiu aici, să vă pot vorbi despre experiențele mele, despre ceea ce am trăit eu, mai ales jucând în această competiție, pentru că aici s-au împlinit visele copilăriei și sper ca și viitoarele generații să reușească să evolueze în competiții europene.

Am trăit experiențe uluitoare la nivel de echipă, la nivel individual, am văzut ce înseamnă să trăiești această competiție, unde am disputat cele mai multe meciuri în tricoul echipei mele favorite.

În primul rând meciurile precum cel din seara asta sunt meciuri care rămân și despre care se poate vorbi și peste zeci de ani, cred că astea sunt meciurile care ne fac fericiți.

Cred că pornește cu șansa a doua FCSB, întâlnește un aversar destul de puternic, chiar dacă pasa lor nu e cea mai bună, dar au jucători de calitate”, a declarat Raul Rusescu.

VIDEO. Raul Rusescu, la prezentarea trofeelor Europa League și Conference League

Lixandru: „Am pierdut aceste meciuri, asta mă doare cel mai tare”

Tânărul jucător al lui FCSB a vorbit despre emoția evenimentului, dar și despre regretul pentru absența sa din meciurile europene, din cauza accidentării suferite.

„Pentru mine este o onoare să vorbesc după Raul, am crescut uitându-mă la momentele istorice pe care le-au avut în Europa league. Mereu vorbesc și cu Pintilii și cu Chiri despre asta, speram să trăiesc și eu momentele mele frumoase în Europa League anul ăsta.

Deocamdată echipa noastră a demonstrat că noi românii putem să scoatem capul în Europa, sper ca drumul nostru să fie cât mai lung și îi voi susține din tribune pe băieți.

Orice meci se poate câștiga, nu mai sunt diferențe ca altădată. Chiar dacă acolo există alte sume, altă valoare, i-am văzut pe băieți foarte motivați, sper să trăiască în seara asta un moment de neuitat.

Din păcate, până acum mai mult am lipsit decât am jucat, am prins doar două meciuri. Dacă mă ajută băieții, poate prind semifinala sau finala! Am emoții numai stând între cele două trofee .

Sincer, cel mai greu lucru din toată accidentarea nu au fost orele de recuperare sau operația sau durerile, ci gândul că am pierdut aceste meciuri și șansa de a juca în Europa League, lucru pe care l-am visat de mic. Asta mă doare cel mai tare”, a declarat Lixandru la eveniment.

VIDEO. Mihai Lixandru, la prezentarea trofeelor Europa League și Conference League