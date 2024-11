Coșmar pentru Rusescu  Fostul internațional român, dezvăluiri despre perioada petrecută la Sevilla: Unai Emery „m-a rupt, m-a distrus”

Raul Rusescu (38 de ani) a vorbit despre perioada petrecută la Sevilla, dar și despre motivele plecării sale de la clubul din Spania.

În 2013, Sevilla a plătit celor de la FCSB 2,2 milioane de euro în schimbul golgheterului de la acea vreme din campionatul României.

Rusescu a petrecut un an și jumătate la clubul spaniol înainte de a fi cedat împrumut la Sporting Braga, în Portugalia.

Rusescu, despre Sevilla și Unai Emery

Vara lui 2013 a fost una extrem de importantă pentru Sevilla din punct de vedere al transferurilor. Pe lângă Raul Rusescu, clubul spaniol i-a adus și pe Kevin Gameiro și Carlos Bacca, jucători care și-au lăsat, ulterior, amprenta asupra performanțelor echipei.

Fostul internațional român a vorbit despre relația dintre el și tehnicianul Unai Emery, antrenorul spaniolilor de la acea vreme. Rusescu susține că spaniolul nu i-a acordat prea multe șanse.

„Unai Emery m-a rupt, m-a distrus. Am gestionat prost vacanţa, eram nepregătit, dar niciodată nu credeam că pot să intru din prima zi cu mingea.

Au fost momente în turul ăla de campionat când sunt convins că meritam să intru.

Am avut două discuţii cu el, una în care mi-a spus că nu sunt pregătit. Consider că a fost o vrăjeală şi un alibi. Mi-a spus după meciul din primul tur preliminar, când am marcat două goluri la Podgorica. Mi-a spus că nu sunt pregătit şi trebuie să mă antrenez.

Cred că, fotbalistic vorbind, i-a văzut pe Gamerio şi pe Gameiro că erau mult mai bine ca mine la momentul ăla”, a declarat Rusescu pentru orangesport.ro.

Când a decis Rusescu să plece

În ciuda puținelor minute pe care Rusescu le bifa pentru Sevilla, atacantul român a reușit să marcheze într-un meci de Europa League împotriva celor de la Freiburg.

Chiar dacă a înscris, Rusescu a fost lăsat în afara lotului pentru următorul meci, iar momentul s-a dovedit a fi decisiv privind viitorul său la Sevilla.

„Faptul că jucasem la Podgorica, că am dat două goluri, ştiam foarte bine că am fost adus pentru că știu fotbal pot să arăt asta.

Voi avea oportunitatea dar dacă nu, asta este, voi pleca la altă echipă, şi asta s-a întâmplat.

Am simţit (n.r. - să plece) după momentul Freiburg. Am intrat pe final, am marcat, iar la trei zile nu am prins lotul.

L-am sunat pe Giovanni (n.r - Giovanni Becali) şi i-am spus: «Gata, nu am nicio şansă aici, nu are sens» Păcat, nu am mai avut mai multe şanse”, a continuat Rusescu.

7 meciuri a jucat Rusescu pentru Sevilla, timp în care a marcat 3 goluri