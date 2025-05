„Răzvan Lucescu e ca Mourinho” A fost pregătit de ambii antrenori și a observat un lucru: „Sunt mereu gata să se certe, să urle”

Mady Camara (24 de ani), mijlocașul echipei PAOK, l-a asemănat pe Răzvan Lucescu (56) cu antrenorii Jose Mourinho (62) și Pedro Martins (54).

Camara a fost pregătit de Mourinho la AS Roma, iar cu Martins a colaborat la Olympiacos. Grecii scriu că este „fără îndoială, cel mai reușit dintre transferurile efectuate de PAOK vara trecută”.

Răzvan Lucescu, la fel ca Jose Mourinho: „E o persoană foarte bună”

Camara consideră că Lucescu și Mourinho sunt „persoane foarte bune”, deși acest lucru nu poate fi observat la televizor.

„Ca personalitate, Lucescu îmi amintește de Jose Mourinho. Impresia pe care ți-o dă când îl vezi la televizor este foarte diferită de cea pe care o ai când lucrezi cu el.

Când ești în preajma lui în fiecare zi, când vorbești cu el în fiecare zi la antrenament, înțelegi că Răzvan Lucescu este înainte de toate o persoană foarte bună.

Cum pot să explic mai bine? Îl vezi pe Mourinho la televizor și crezi că are o personalitate rea. Însă, când interacționezi cu el, îți dai seama cât de departe este de imaginea pe care ți-ai creat-o despre el.

Ai impresia că sunt oameni care sunt mereu gata să se certe, să urle, dar toți antrenorii pe care i-am avut au fost așa. Și majoritatea erau severi cu jucătorii lor”, a declarat Camara, citat de sport24.gr.

Răzvan Lucescu, comparat cu Pedro Martins: „Așteaptă dăruire”

Mijlocașul din Guineea a dezvăluit care sunt cerințele lui Lucescu de la un fotbalist.

„Răzvan Lucescu are multe asemănări ca antrenor cu Martins, mai ales în ceea ce privește dăruirea pe care o așteaptă de la jucătorii lor în plan tactic.

Îmi amintesc că Martins mi-a cerut același lucru când am venit prima dată în Grecia. Apoi m-a folosit adesea pe o poziție mai avansată.

Uneori ca număr 8 (n.r. - mijlocaș box-to-box), alteori ca 10 (n.r. - coordonator de joc). Răzvan făcea la fel și mi-a fost relativ ușor să mă adaptez la cerințele lui”, a spus Camara.

38 de meciuri a jucat Mady Camara sub comanda lui Răzvan Lucescu (7 goluri și 2 pase decisive). Mourinho l-a avut ca elev în 21 de partide (un assist), iar Pedro Martins l-a folosit în 180 de dueluri (19 goluri și 13 pase decisive)

Mady Camara: „Știam cât de mult mă vrea Răzvan Lucescu la PAOK”

Camara a vorbit și despre povestea transferului său la PAOK. A venit de la una dintre rivalele echipei din Salonic.

„Vara trecută mă uitam la propunerile pe care le aveam la dispoziție și încercam să iau cea mai bună decizie. Știam cât de mult mă vrea Răzvan Lucescu la PAOK, am auzit asta, dar am citit și presa.

Am avut o ofertă foarte bună de la AEK. După o discuție cu Matias Almeida, i-am spus «OK, vin la AEK». Dar apoi, am discutat cu familia mea și decizia mea s-a schimbat.

Nu am vrut să rămân în Atena, chiar dacă am plecat de la Olympiacos. Ar fi fost dificil pentru mine. Așa că m-am gândit că ar fi mai bine pentru mine să vin la PAOK. La acea vreme, soția mea era însărcinată și am luat împreună decizia de a ne muta la Salonic.

Când joci de mulți ani la o echipă ca Olympiacos, este dificil să schimbi tricoul. Dar acesta este fotbalul. Poți fi undeva timp de mai multe sezoane și apoi lucrurile se precipită și iei decizia de a pleca”, a mai spus mijlocașul din Guineea.

